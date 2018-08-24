اعتبره رغبة جميع الشعب الجزائري

الأرندي يجدد مطلبه للسلطات بإعلان عقوبة الاعدام

جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على لسان نائبه في المجلس الشعبي الوطني الطيب مقدم، طلبه إلى السلطات العليا في البلاد من أجل الإعلان عن عقوبة الإعدام.

رافع الأرندي من أجل تطبيق حكم الإعدام بعد انتشار حالات القتل وخطف الأطفال الأبرياء، حيث أكد الحزب في بيان له -تلقت "المحور اليومي" نسخة منه- "أمام مخاوف تفشي الوحشية والجريمة لاسيما في حق الأطفال نجدد ولمرة أخرى مطلبنا للسلطات العليات من اجل اعلان عقوبة الاعدام". وهو المطلب الذي اعتبره النائب رغبة جميع الشعب الجزائري. هذا قبل أن يدين بشدة ولمرة أخرى بقوة كل الأعمال الاجرامية التي تسببت في زهق ارواح الضعفاء والأبرياء بكل برودة لاسيما المرتكبة منها في حق الملائكة في العديد من مناطق الوطن والتي كانت وراء صنع مأساة البراءة وأحزان العائلات الجزائرية. في سياق آخر أعرب النائب في ختام بيانه عن أمله الكبير أن يجد نداءه اذان صاغية لدى السلطات العليا في البلاد ويتم الاستجابة لها عاجلا نزولا عند رغبة جميع الجزائريين.

أغيلاس ب