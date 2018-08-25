الفريق قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية اليوم

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من السبت 25 أوت 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وسيترأس الفريق في اليوم الأول من الزيارة، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء مفتاح صواب قائدا للناحية العسكرية الثانية خلفا للواء سعيد باي، ليشرف في اليوم الثاني على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح ـ سطح بالواجهة البحرية الغربية.