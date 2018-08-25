معهد باستور.. 30 شخصا غادروا المستشفى و لا وجود لوفاة ثانية بسبب "الكوليرا"

طمأن مدير معهد باستور زبير حراث المواطنين بتحكم وزارة الصحة في داء الكوليرا بعد استقبال كل من مستشفى القطار وبوفاريك ما يقارب 100 حالة إصابة بالكوليرا.

وأوضح مدير معهد باستور زبير حراث للإذاعة الجزائرية، بخصوص انتشار داء الكوليرا أن الوضع متحكم فيه بفضل الإجراءات الاستعجالية المتخذة والتي سمحت باستشفاء 30 حالة غادرت المستشفيات، مشيرا في سياق متصل إلى تسجيل 180 حالة مشتبه فيها.

وفيما يتعلق بحالة الوفاة التي تم تسجيلها أمس الجمعة لامرأة تبلغ من العمر 77 سنة، أكد مدير معهد باستور أن لا علاقة لها بداء الكوليرا