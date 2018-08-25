بعد تعميم تجهيز المدارس النموذجية بها

الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية قريباً عبر كل البلديات

شرعت بلديات الوطن، في استبدال مصابيح الإنارة العمومية من الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية، بصفة تدريجية، لتقليص أعباء فواتير الكهرباء على ميزانية البلديات، وتجسيدا للبرنامج الوطني لترشيد الاستهلاك الطاقوي، بعدما اضطرّت الحكومة للتدخّل مجددا لدفعها رغم الضائقة المالية العصيبة التي تمرّ بها الخزينة العمومية، منع عرقلة عمل ونشاط مختلف هذه المؤسسات العمومية.

بدأت البلديات في الاستجابة لحالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بعد الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث أعلن عدد من البلديات عن شروعهم في استبدال مصابيح الإنارة العمومية، بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، حتى تسمح للجماعات المحلية باقتصاد استهلاك الطاقة الكهربائية، بعدما باتت تثقل كاهل البلديات، التي تضطر للاستنجاد بالحكومة في كلّ مرة من أجل تسديدها أو الدخول في العتمة عبر الأحياء والشوارع العمومية.

ويشرف على هذه العملية، التي أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عنها رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، المؤسسات الولائية لصيانة الطرق، الإنارة العمومية والمساحات الخضراء، وبدأت عبر عدد من بلديات ولاية تيبازة كتجربة أولية، لاسيما بلديات: الحطاطبة، الداموس، القليعة، احمر العين وتيبازة.

وتعتبر الإنارة العمومية، وفقا لإحصائيات قدمتها وزارة الداخلية، من أكثر الخدمات العمومية استهلاكا للطاقة الكهربائية، حيث اعتبرت أنّها إلى جانب المساجد والمؤسسات التربوية، تكبّد خزائن البلديات أموالا باهظة في مجال استهلاك الطاقة. ولتقليص قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء، لجأت الحكومة إلى استبدال استعمال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في الهياكل التابعة للبلدية، فيما استفادت ولايات الجنوب والولايات المنتدبة من مشاريع الطاقة الشمسية وخاصة استهلاك الطاقة وترشيدها عن طريق الألواح الشمسية.

وأعلنت وزارة الداخلية، قبل أسبوعين، أنّ تعميم تجهيز المدارس النموذجية بالطاقة الشمسية مع الدخول الاجتماعي المقبل وذلك من أجل تعميمها لاحقا عبر كافة مدارس الوطن. وكانت مدارس ولاية عين تيموشنت نموذجية لهذه العملية. وصرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن ولايات الجنوب والولايات المنتدبة استفادت من مشاريع الطاقة الشمسية، لاسيما استهلاك الطاقة وترشيدها عن طريق الألواح الشمسية، وذكر بدوي أنه قد تم الشروع في استغلال المصابيح التي تقلل من الاستهلاك وعقلنتها.

يجدر التذكير أن الحكومة، قد تدخلت قبل أسابيع من أجل سدّ فواتير الكهرباء الخاصة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والدوائر والبلديات، هذه الأخيرة التي كانت ديونها لدى سونلغاز تفوق 12 مليار دينار وفقا لتقديرات مصالح الداخلية.

حكيمة ذهبي