التحاق الطاقم الإداري والتلاميذ في الـ05 سبتمبر

فتح أبواب المؤسسات التربوية بداية من اليوم

ستفتح كل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني أبوابها بداية من اليوم حيث سيلتحق الطاقم الإداري للأطوار التعليمية الثلاثة بمناصب عملهم حسب رزنامة وزارة التربية الوطنية، في حين سيلتحق الأساتذة والتلاميذ بمقاعد الدراسة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ سيكون ابتداء من يوم 05 سبتمبر، وبالنسبة للأساتذة سيكون 2 سبتمبر، وسيلتحق الطاقم الإداري بالمؤسسات التربوية يوم 26 أوت، وقد دعمت الوزارة السلك البيداغوجي في الطور الابتدائي بأكثر من 3300 أستاذ جديد خلال مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة مؤخرا والتي بلغت نسبة النجاح فيما 38.36 بالمائة، وهو ما يعادل بلغة الأرقام 121.954 أستاذ في فئة أساتذة التعليم الابتدائي، فيما اعتمدت الوزارة على القائمة الاحتياطية لدعم الطورين المتوسط والثانوي.

في ذات السياق، وفيما يخص دعم الهياكل التربوية، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بناء شاليهات داخل المؤسسات التربوية لتفادي الاكتظاظ وضمان توفير مقعد بيداغوجي لكل التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، معتبرة بأن هذا الإجراء الاستعجالي يعد حلا استثنائيا لفترة مؤقتة إلى غاية استلام المؤسسات التربوية الجديدة، و أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت في هذا المجال بأن "كل تلميذ عبر الأطوار الثلاثة "إبتدائي-متوسط-ثانوي" سيجد مكانه في القطاع خلال الدخول المدرسي القادم"، مبرزة بأن الاستنجاد بالشاليهات هو حل استثنائي لفترة مؤقتة إلى غاية استلام المؤسسات التربوية الجديدة، فيما أشارت إلى أن هذا الحل كذلك تطلب استثمارا معتبرا.

وثمنت الوزيرة، ما وصفته بالوعي الذي تم تسجيله على جميع المستويات في سبيل إنجاح الدخول المدرسي خاصة بالنسبة للأطوار الإجبارية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرا، وكانت وزارة الداخلية قد رصدت غلافا ماليا يقدر بـ41 مليار دينار موجه لصيانة المدارس الابتدائية و تسيير المطاعم و اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، بالإضافة إلى رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

نبيل شعبان