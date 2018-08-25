تحضيرا للدخول المدرسي

بن غبريت تجتمع بمدراء التربية غدا

ستجتمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم مع مديري التربية للولايات، تحضيرا للدخول المدرسي، حيث ستشرف الوزيرة على أشغال الورشات التي ستنظم خلال اليوم الأول من هذه الندوة وعلى الجلسة العامة غدا.

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إطاراتها بالوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول التحضير للدخول المدرسي، لا سيما ما تعلق بتأهيل وصيانة مختلف الهياكل البيداغوجية، وضمان التأطير الإداري والبيداغوجي تفاديا للوقوع في مشكل الشّغور في مختلف المناصب في كلا السلكين على غرار ما حدث خلال السنوات الماضية مما أدى غلى تأخر إنطلاق السنة الدراسية.

أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنها ترأست اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية خصص للوقوف على التحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي المقبل، مشددة على ضرورة ضبط جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.

في ذات السياق، فقد جنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إطاراتها لمتابعة عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها من مطاعم مدرسية، ونقل مدرسي وتدفئة، وكلفتهم بإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، كما أمرت الوزارة ولاة الجمهورية بالإشراف على عملية تفتيشية أخرى سيقوم بها إطارات الوزارة مطلع سبتمبر المقبل، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الموجهة في هذا المجال.

كما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 27 مليار دينار لاقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل, وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، ناهيك عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد على 1540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

نبيل ش