وزارة التربية تتخذ إجراءات استعجاليه لمنع انتشار الكوليرا

دعت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني

كما طالبت بن غبريت إتخاذ إحتياطات وتدابير وقائية، حتى لو إستلزم الأمر منع التلاميذ من التوجه إلى المدرسة.

بوجوب اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء الكوليرا داخل المؤسسة و كذا بتدعيم قواعد النظافة من خلال صيانة وتطهير الخزانات والصهاريج إضافة إلى دورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأضافت بن غبريت، خلال اللقاء الذي جمعها بمديري التربية من كافة الولايات بثانوية الرياضيات بالقبة.أنه يتوجب اتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الأسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي.كما طالبت الوزيرة إلى وضع مناشير وملصقات في المؤسسات التربوية.