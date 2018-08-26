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بن غبريت تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ من وباء الكوليرا

  26 أوت 2018 - 13:17   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ من وباء الكوليرا

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم بالجزائر العاصمة، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني  إلى ضرورة اتخاذ "الاحتياطات اللازمة" لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء  الكوليرا وذلك من خلال تدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج  ودورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

واوضحت الوزيرة خلال لقائها بمديري التربية على المستوى الوطني أن "السلطات  المعنية بالأمر وخاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت كل  الاجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكوليرا"، مؤكدة ان قطاعها "سيلتزم من جانبه  باتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الاسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي من  خلال تدعيم قواعد النظافة بعمليات الصيانة والتطهير للخزانات والصهاريج ودورات  المياه حفاظا على صحة التلاميذ وكل الطاقم التربوي داخل المؤسسة".

وللوقاية من هذا الوباء، دعت بن غبريت الى "وضع مناشير وملصقات في  المؤسسات التربوية تدعو الى اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية حتى لو استلزم  الامر منع التلاميذ من التوجه الى المدرسة".

من جانب آخر، شددت وزيرة التربية على ضرورة تحقيق استراتيجية القطاع ببلوغ  مدرسة الجودة ويتم ذلك من خلال "مضاعفة الجهود خلال هذه السنة التي ستكون سنة  للتكوين بامتياز".

كما طالبت مسؤولي القطاع بتطبيق المنشور الإطار الذي وزع على مدراء التربية  في شهر جوان الماضي ويحوي 186 عملية.

 

للإشارة تم توزيع مديري التربية على مستوى الولايات على اربع ورشات تخص  مواضيع "عقلنة المصاريف والمالية  ،المستجدات البيداغوجية منذ سنة 2014،  التكوين وكذا اخلاقيات قطاع التربية" يشرف عليها المسؤولين المركزيون في  القطاع.

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