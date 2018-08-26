حسبلاوي.."سجلنا 49 حالة مؤكدة و الوزارة تتعامل مع الوضع بشفافية"

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختارحسبلاوي، ان الوزارة تتعامل بشفافية مع الوضع ،وأن الأرقام المقدمة صحيحة ولا غبار عليها

و أكد الوزير خلال ندوة صحفية بولاية البليدة، أنه ولحد اليوم فإن المصالح الطبية تسجل حاليا 147 حالة مشتبه بها و 49 حالة مؤكدة بالكوليرا، وبخصوص المعلومات المتداولة بشأن مياه الحنفيات، قال الوزير حسبلاوي أن مياه الحنفيات سليمة ولا تشكل أي خطر على الصحة العمومية، وقال بصريح العباره مياه الحنفيات لا علاقة لها إطلاقا بداء الكوليرا، كما وجه نداءا لأصحاب الآبار والصهاريج بضرورة إتباع إجراءات النظافة وإلزامية التوجه الى مكاتب النظافة لتفادي إنتشار وباء الكوليرا في مناطق أخرى