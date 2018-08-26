فيما طالبت نقابات التربية بتأجيله بسبب الكوليرا

بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي

-تدابير احترازية ومنع المشتبه في إصابتهم بالوباء من الالتحاق بالأقسام

رفضت وزارة التربية الوطنية تأجيل موعد الدخول المدرسي المحدد يوم 05 سبتمبر المقبل، بسبب وباء الكوليرا، مفضلة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة انتشاره، في وقت ارتفعت أصوات نقابات القطاع للمطالبة بتأجيل موعد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباءالكوليرا وذلك من خلال تدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريجودورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

أوضحت الوزيرة خلال لقائها بمديري التربية على المستوى الوطني أن السلطات المعنية بالأمر وخاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكوليرا، مؤكدة ان قطاعها سيلتزم من جانبهباتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الاسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي من خلال تدعيم قواعد النظافة بعمليات الصيانة والتطهير للخزانات والصهاريج ودوراتالمياه حفاظا على صحة التلاميذ وكل الطاقم التربوي داخل المؤسسة، كما دعت على إلى وضع مناشير وملصقات فيالمؤسسات التربوية تدعو الى اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية حتى لو استلزمالأمر منع التلاميذ من التوجه الى المدرسة.

مزيان مريان: نطالب بتأجيل الدخول ومنع التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة

أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست مزيان مريان في حديثه أمس للمحور اليومي أن نقابته تطالب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بتأجيل الدخول المدرسي بسبب انتشار وباء الكوليرا على المستوى الوطني، مضيفا أنه لا يكفي منع انتقال تلاميذ المناطق المعنية بانتشار الوباء إلى المدارس لأن بعض الولايات خاصة تيبازة التي تعتبر بؤرة انتشار الوباء تشهد تنقل المواطنين إليها خلال موسم الاصطياف كون أنها تعد من بين أهم المناطق السياحية في الجزائر، لأنها تزخر بشواطئ تستقطب العديد من العائلات الجزائرية.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة إرسال لجان الصحة التابعة للبلديات لمراقبة ومعاينة المياه وإعادة تنظيف الصهاريج والتأكد من سلامتها من الوباء، وكذا الاخذ بجميع الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره في الوسط المدرسي وحفاظا على صحة التلاميذ البالغ عددهم أزيد من ثمانية ملايين تلميذ، داعيا ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة التربية الوطنية لتحديد الاجراءات اللازمة لمنع انتقال الوباء إلى داخل المؤسسات التربوية.

عمورة بوعلام: ندعو بن غبريت إلى تأجيل الدخول المدرسي لمدة أسبوع

بدوره طالب الأمين العام للنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف بوعلام عمورة في اتصال هاتفي مع المحور اليومي من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في حالة عدم تمكن السلطات من الحد من انتشار الوباء، بتأجيل الدخول المدرسي لمدة أسبوع أو على الأقل تأجيل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة إلى غاية يوم الأحد الموافق للعاشر من سبتمبر بدل يوم الأربعاء في الخامس من نفس الشهر، خاصة في المناطق التي تم حدد فيها بؤر الوباء وذلك لتجنب اتشاره في الوسط المدرسي خاصة وأن معظم التلاميذ لا سيما في الطور الثانوي لا يلتحقون بمقاعد الدراسة إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر، مضيفا أنه من باب الحيطة يجب على كل المؤسسات التربوية اتخاذ كل إجراءات النظافة خاصة ما تعلق بصهاريج المياه ومراقبة كل المنتوجات الغذائية التي يتم نقلها إلى المطاعم المدرسية.

صادق دزيري: نرفض تأجيل الدخول و10 أيام المتبقية تكفي لمحاصرة الوباء

أفاد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف صادق الدزيري في تصريح لـالمحور اليوميأن نقابته ليست من دعاة تأجيل الدخول المدرسي بسبب وباء الكوليرا، وفي المقابل عدا الى ضرورة تطويق الوباء الولايات التي تم إثبات وجود بؤر الكوليرا فيها على غرار منبع سيدي لكبير بمنطقة حمر العين بتيبازة، ومنع انتشاره خارجها، مضيفا بأن المدة التي تفصل التلاميذ عن الدخول المدرسي والمقدرة بحوالي عشرة أيام تعد كافية لتطويق الوباء و الحد منه خاصة وأن السلطات المعنية تمكنت من تحديد بؤرة الوباء، وعليه فإن نقابة الإنباف تطالب الحكومة بحصر المناطق التي انتشر فيها الوباء ومنع نتقل المواطنين منها وإليها الى غاية معالجة كل الحالات التي تبين أنها مصابة بالوباء ومنع التلاميذ على مستوى تلك المناطق من الالتحاق بمقاعد الدراسة.