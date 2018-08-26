شريط الاخبار
الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية لداء الكوليرا اليوم بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي مدوار يتحدى منتقديه ويتوعد بمعاقبتهم الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية مؤسسات تعبئة المياه المعدنية ترفع انتاجها لقطع الطريق أمام المضاربين أويحيى ببكين لتوقيع انضمام الجزائر لمبادرة الحزام والطريق كل الإجراءات الاستعجالية اتخذت لوقف انتشار وباء الكوليرا استقبال ثلاث حالات مشتبه بإصابتها بالكوليرا بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو الولاة يسابقون الزمن ويطلقون حملة تنظيف واسعة للنقاط السوداء 170 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية في 2017 سيال ترجع سبب الانقطاعات إلى عطب بمحطة تحلية المياه للحامة أحياء المعاصمة تغرق في النفيات ولاية الجزائر تشكل خلية أزمة لمتابعة حالات وباء الكوليرا مصرف السلام الجزائر يضمن خدماته ثاني يوم العيد شاب يبتز قاصر عبر الفايسبوك ويسلبها مبالغ مالية ويتسبب في انتحارها صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة عدم تفعيل "مخططات تنظيم النجدة" اللغز المُحير! عقد مجلس وزاري مشترك مستعجل وإعلان حالة الطوارئ لاحتواء الوباء سلطات ولاية تيبازة تردم المنبع المائي سيدي لكبير بحمر العين معهد باستور يطمئن المواطنين بخصوص الوباء الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية قريباً عبر كل البلديات الجيش على استعداد دائم للدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره انتهازيون استغلوا وباء "الكوليرا" لتحقيق الربح السريع على حساب المواطن "سيال" تطمئن زبائنها بخصوص سلامة مياه الحنفيات المجلس الشعبي الولائي يطالب بمخطط استعجالي للتطهير فلاحون يلجؤون لسقي أراضيهم بالمياه الملوثة دعوات للتبليغ والتشهير بمنتهكي البيئة وملوثي منابع المياه إشاعة تحدث طوارئ وتثير الفزع ببلدية مقلع في تيزي وزو مواطنو سكيكدة متخوفون من الكوليرا بسبب الأوساخ والمياه القذرة "فوبيا" الكوليرا تدفع إلى التهافت على اقتناء قارورات المياه المعدنية فيدرالية الموّالين تؤكد القضاء على ظاهرة تعفن الأضاحي أسعار البطاطا تواصل الارتفاع بعد أربعة أيام من العيد أسعار النفط تستقر عند 76 دولارا في ظل تراجع الإمدادات الإيرانية محطة لخدمات الهاتف والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل 4 ببلدية الغمري تجار فوضويون يحوّلون الأسواق الفوضويّة إلى أوكار للمخدرات إحصاء أزيد من 100 حالة إصابة بالكوليرا واشتباه في حالات جديدة بعنابة وبومرداس الكوليرا... وباء العصور الوسطى يطرق أبواب الجزائـــــــــــــريين! نهج التداول على المناصب فرصة لتحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها فرنسا تخفض مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في زيارة الجزائر!
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي

فيما طالبت نقابات التربية بتأجيله بسبب الكوليرا

بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي

  26 أوت 2018 - 20:43   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي

-تدابير احترازية ومنع المشتبه في إصابتهم بالوباء من الالتحاق بالأقسام

رفضت وزارة التربية الوطنية تأجيل موعد الدخول المدرسي المحدد يوم 05 سبتمبر المقبل، بسبب وباء الكوليرا، مفضلة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة انتشاره، في وقت ارتفعت أصوات نقابات القطاع للمطالبة بتأجيل موعد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

 

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني إلى ضرورة اتخاذ  الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباءالكوليرا وذلك من خلال تدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريجودورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

أوضحت الوزيرة خلال لقائها بمديري التربية على المستوى الوطني أن  السلطات المعنية بالأمر وخاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكوليرا، مؤكدة ان قطاعها  سيلتزم من جانبهباتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الاسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي من خلال تدعيم قواعد النظافة بعمليات الصيانة والتطهير للخزانات والصهاريج ودوراتالمياه حفاظا على صحة التلاميذ وكل الطاقم التربوي داخل المؤسسة، كما دعت على إلى وضع مناشير وملصقات فيالمؤسسات التربوية تدعو الى اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية حتى لو استلزمالأمر منع التلاميذ من التوجه الى المدرسة.

مزيان مريان:  نطالب بتأجيل الدخول ومنع التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة

أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني  سنابست مزيان مريان في حديثه أمس للمحور اليومي أن نقابته تطالب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بتأجيل الدخول المدرسي بسبب انتشار وباء الكوليرا على المستوى الوطني، مضيفا أنه لا يكفي منع انتقال تلاميذ المناطق المعنية بانتشار الوباء إلى المدارس لأن بعض الولايات خاصة تيبازة التي تعتبر بؤرة انتشار الوباء تشهد تنقل المواطنين إليها خلال موسم الاصطياف كون أنها تعد من بين أهم المناطق السياحية في الجزائر، لأنها تزخر بشواطئ تستقطب العديد من العائلات الجزائرية.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة إرسال لجان الصحة التابعة للبلديات لمراقبة ومعاينة المياه وإعادة تنظيف الصهاريج والتأكد من سلامتها من الوباء، وكذا الاخذ بجميع الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره في الوسط المدرسي وحفاظا على صحة التلاميذ البالغ عددهم أزيد من ثمانية ملايين تلميذ، داعيا ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة التربية الوطنية لتحديد الاجراءات اللازمة لمنع انتقال الوباء إلى داخل المؤسسات التربوية.

عمورة بوعلام:  ندعو بن غبريت إلى تأجيل الدخول المدرسي لمدة أسبوع

بدوره طالب الأمين العام للنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين  ساتاف بوعلام عمورة في اتصال هاتفي مع  المحور اليومي من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في حالة عدم تمكن السلطات من الحد من انتشار الوباء، بتأجيل الدخول المدرسي لمدة أسبوع أو على الأقل تأجيل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة إلى غاية يوم الأحد الموافق للعاشر من سبتمبر بدل يوم الأربعاء في الخامس من نفس الشهر، خاصة في المناطق التي تم حدد فيها بؤر الوباء وذلك لتجنب اتشاره في الوسط المدرسي خاصة وأن معظم التلاميذ لا سيما في الطور الثانوي لا يلتحقون بمقاعد الدراسة إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر، مضيفا أنه من باب الحيطة يجب على كل المؤسسات التربوية اتخاذ كل إجراءات النظافة خاصة ما تعلق بصهاريج المياه ومراقبة كل المنتوجات الغذائية التي يتم نقلها إلى المطاعم المدرسية.

صادق دزيري:  نرفض تأجيل الدخول و10 أيام المتبقية تكفي لمحاصرة الوباء

أفاد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  أنباف صادق الدزيري في تصريح لـالمحور اليوميأن نقابته ليست من دعاة تأجيل الدخول المدرسي بسبب وباء الكوليرا، وفي المقابل عدا الى ضرورة تطويق الوباء الولايات التي تم إثبات وجود بؤر الكوليرا فيها على غرار منبع سيدي لكبير بمنطقة حمر العين بتيبازة، ومنع انتشاره خارجها، مضيفا بأن المدة التي تفصل التلاميذ عن الدخول المدرسي والمقدرة بحوالي عشرة أيام تعد كافية لتطويق الوباء و الحد منه خاصة وأن السلطات المعنية تمكنت من تحديد بؤرة الوباء، وعليه فإن نقابة  الإنباف تطالب الحكومة بحصر المناطق التي انتشر فيها الوباء ومنع نتقل المواطنين منها وإليها الى غاية معالجة كل الحالات التي تبين أنها مصابة بالوباء ومنع التلاميذ على مستوى تلك المناطق من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات