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تجند متعدد الأطراف للسيطرة على الكوليرا بالبويرة

تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية

  26 أوت 2018 - 20:52   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية

جندت مصالح ولاية البويرة كل إمكانياتها للتحكم في وباء الكوليرا الذي ظهر في ثلاث بلديات بالولاية وأودى بحياة سيدتين وتفادي انتشاره بتنصيب خلية متابعة على مستوى مديرية الصحة متكونة من أطباء مختصون في الأمراض المعدية وأطباء عامون ومختصون في نظافة البيئة والمحيط تقوم بخرجات ميدانية يوميا خاصة بالمناطق الموبوءة لتحسيس المواطنين بضرورة التحلي بالنظافة وغسل الأيدي وعدم استهلاك مياه الآبار والمعادن غير المعالجة.

 

طمأنت ذات المصالح في الوقت ذاته ، المواطنين الذين يعيشون حالة من الذعر من احتمال الإصابة بعدوى المرض بأن الوباء متحكم فيه وبإمكان المصاب التماثل للشفاء بعد ظهور أولى أعراض المرض وعدم تصديق ما يروج له من إشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

كشف الدكتور هني بوعلام رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالبويرة عن تسجيل 14 حالة مرضية لحد الساعة بولاية البويرة ،منها 4 حالات من عائلة واحدة ببلدية الرورارة متكفل بها على مستوى مستشفىى القطار بالجزائر العاصمة و8 حالات جديدة ليست من نفس العائلة تقطن بالمناطق المجاورة بكل من بلدية بير اغبالو وعين بسام والروراة مصابين بإسهال حاد يتم التكفل بهم حاليا على مستوى المستشفى ،مؤكدا أن الحالة عادية ولا تستدعي للقلق ، وأكد في السياق الدكتور مالكي ارزقي رئيس مصلحة المنشات الصحية بمديرية الصحة بالبويرة أن الوباء متحكم فيه عبر الولاية ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة لحد الساعة ببلدية الروراوة التي ظهرت بها أولى حالات المرض في وسط 6 أشخاص من عائلة واحدة توفيت سيدتين ويتواجد 4 حالات بمستشفى القطار بالجزائر العاصمة للعلاج ،مؤكدا عن تنصيب خلية طبية متكونة من اطباء مختصين في الأمراض المعدية واطباء عامون ومختصون في نظافة البيئة والمحيط لمتابعة الوباء وتقوم بخرجات ميدانية يوميا عبر مختلف المناطق خاصة بالمناطق الموبوؤة لتقديم مختلف النصائح والإرشادات للسكان وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على النظافة ونظافة الأيدي بالخصوص وعدم استهلاك مياه الآبار والمعادن غير المعالجة، ومن جهتها مصالح مديرية الجزائرية للمياه طمأنت مواطني الولاية بأن المياه الموزعة عبر شبكتها صالحة للشرب ويتم معالجتها بصفة دورية ويتم اجراء 100 ألف اختبار للكلور من نوع 48 درجة في السنة للمحافظة على صحة مياه الشرب ،على خلفية مقاطة المواطنين لشرب مياه الحنفيات والإقبال الكبير على اقتناء المياه المعدنية من المحلات التجارية منذ ظهور الوباء ، مما تسبب في المضاربة في أسعارها من طرف بعض التجار الذين استغلو الوضع برفع اسعار والتي وصلت الى 35 دج للقارورة الواحدة ذات سعة 1،5 لتر رغم استبعاد المشرفين على معهد باستور ان يكون سبب المرض هو مياه الحنفيات ولا تزال التحاليل المخبرية جارية بالمعهد لتحديد باكتيريا وباء الكوليرا .

ضاوية . م

 

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