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فيما تم تنصيب خلية أزمة لمجابهة أي طارئ محتمل

استقبال ثلاث حالات مشتبه بإصابتها بالكوليرا بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو

  26 أوت 2018 - 20:59   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
استقبال ثلاث حالات مشتبه بإصابتها بالكوليرا بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو

أكدت الأمينة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي  محمد نذير بتيزي وزو السيدة قاصدي مليكة، أن مصالح المستشفى استقبلت وإلى غاية ظهيرة أمس، ثلاث حالات مشتبه بها بداء الكوليرا وأن التحليلات المخبرية اللازمة أثبتت سلامتها وأنها حالات لا علاقة لها بالمرض.

طمأنت الأمينة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي في تصريحاتها لـالمحور اليومي جميع سكان الولاية بخصوص تسجيل حالات داء الكوليرا عبر إقليم الولاية، حيث أكدت أن مصالح المستشفى وعلى رأسها مصلحة الأمراض المعدية لم تسجل أية حالة مؤكدة لداء الكوليرا، وأن الحالات التي تم استقبالها إلى غاية ظهيرة يوم أمس، تعتبر حالات مشتبه بها وأن إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة أثبتت سلامتها وأن الأعراض التي ظهرت على هؤلاء المرضى هي ذات صلة مباشرة بتسممات غذائية موسمية. كما أضافت أنه ومن باب الوقاية والاحتياط وتطبيقا لتعليمات الوصاية فإن إدارة المركز اتخذت كافة التدابير والإجراءات وتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتكفل الفعلي تحسبا لأية حالة قد يتم استقبالها مستقبلا على مستوى مصالح المستشفى. وفي الصدد ذاته صرح الدكتور حموش زبير أخصائي في الطب الداخلي ورئيس وحدة الاستعجالات الطبية في المركز الاستشفائي الجامعي، بخصوص انتشار عدوى وباء الكوليرا التي تشهدها بالتحديد العديد من ولايات وسط البلاد، أن ولاية تيزي وزو لم تسجل إلى حد الساعة أية حالة مؤكدة للمرض، وأن الحالات التي تم استقبالها هي مشتبه بها ويتعلق الامر بسيدة تبلغ من العمر 65 سنة والقاطنة بولاية البليدة جاءت إلى منطقة ايث يني لقضاء مع عائلتها عيد الاضحى، حيث تم تحويلها في اليوم الاول إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بذات المنطقة اين أخضعت للعلاج اللازم لتغادر الوحدة قبل أن يتم تحويلها مجددا إلى المؤسسة الصحية التي حولت وبعد تأزم وضعها الصحي إلى مستشفى الجامعي  محمد نذير إلا أن الاخيرة توفيت إلا أن التحاليل المنجزة على عينات الدم أثبتت أن أسباب وفاتها لا علاقة لها بداء الكوليرا. أما الحالة الثانية فتتمثل في ابنة السيدة المتوفاة التي كانت تعاني من آلام وحمى مع إسهال حاد، حيث تم التكفل بها وأن التحاليل الطبية المنجزة على عينات الدم اظهرت أن الاعراض لا علاقة لها بمرض الكوليرا. كما استقبلت مصلحة الأوبئة المعدية بذات المركز حالة أخرى تتمثل في فتاة تبلغ من العمر 13 سنة قادمة من ولاية البويرة وكانت تعاني من آام حادة على مستوى البطن وبالتحديد على مستوى الزائدة الدودية، إذ أجريت عليها عملية جراحية وهي توجد حاليا بمصلحة الاستعجالات أين تم عزلها من باب الاحتياط. أما الحالة الثالثة وهي الأخيرة فتتعلق بشاب يبلغ من العمر 30 سنة وينحدر من ذراع الميزان وقد تم التكفل به على مستوى مصلحة الامراض المعدية، كما أن التحاليل أثبتت سلامته وأن الاعراض التي يعاني منها لا تمد بأية صلة بداء الكوليرا. في سياق آخر قال الدكتور حموش زبير أن إدارة المستشفى قامت بتنصيب خلية أزمة لمجابهة اية حالة ممكن ان يتقبلها المركز مستقبلا مع تحديد مسار المرضى الذين منهم من ينتقلون بإمكانيتهم الخاصة أو المحولين من الوحدات الاستشفائية المنتشرة عبر الولاية، فضلا عن تحديد المصالح التي ستتكفل بهذه الحالاتوالتي تأتي في مقدمتها مصلحة الأمراض المعدية.

أغيلاس. ب

 

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