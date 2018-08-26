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والي البليدة يأمر بتشكيل لجان مراقبة لمعاينة جميع المستثمرات الفلاحية ويؤكد:

كل الإجراءات الاستعجالية اتخذت لوقف انتشار وباء الكوليرا

  26 أوت 2018 - 20:58   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
كل الإجراءات الاستعجالية اتخذت لوقف انتشار وباء الكوليرا

أكد والي ولاية البليدة، مصطفى لعياضي، أن الوضع متحكم فيه كما ينبغي بمستشفى بوفاريك، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية لوقف انتشار داء الكوليرا.

طمأن والي البليدة، أمس، المواطنين بالتحكم في داء الكوليرا بولاية البليدة، حيث أكد الوزير خلال الخرجة الميدانية التي قادته رفقة المسؤولين المحليين على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمان سوالمي إلى مستشفى بوفاريك بالبليدة، بأن الوضع متحكم فيه بفضل الإجراءات الاستعجالية المتخذة والتي سمحت بشفاء المصابين، وهو الأمر الذي سمح بمغادرة أزيد من 15 حالة المستشفى بعد ضمان شفائها. ودعا الوالي في السياق ذاته، كل المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر لتفادي تفشي العدوى، مؤكدا على أن السلطات المحلية على قدم وساق للتحكم بالوضعية بتكليف كافة المصالح المختصة لمراقبة كل ما له صلة بهذا الداء.

وفي سياق متصل، كشف الوالي عن تشكيل لجان مراقبة لمعاينة جميع المستثمرات الفلاحية الموجودة عبر إقليم الولاية وهذا في إطار الإجراءات المتخذة لتحديد أسباب تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب لحد الآن 45 شخصا وتأكدت إصابة 28 منهم بالولاية.

وتضم هذه الفرق ممثلين عن كل من مديريات الصحة والفلاحة والتجارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأشار إلى أن العملية التي انطلقت مؤخرا ستمس جميع المستثمرات الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية. ويضيف ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يأتي لتحديد أسباب تفشي وباء الكوليرا بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية سلامة مياه الشرب المسيرة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه.

كما كشف العياضي في هذا السياق، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى تقليص رقعة انتشار هذا الوباء على غرار منع التجارة العشوائية على حافة الطرق إلى جانب إخضاع جميع منابع المياه غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه للتحاليل للتأكد من خلوها من بكتيريا المسببة للكوليرا.

وما تزال حالة الخوف والهلع تسيطر على الجزائريين بالرغم من تطمينات السلطات المعنية، حيث خلفت هذه الأزمة حالة من التهافت غير المسبوق على اقتناء المياه المعدنية، مما تسبب بندرة واسعة وارتفاع أسعارها.

للإشارة؛ فإن ولاية البليدة هي الولاية الأكثر تضررا من انتشار وباء الكوليرا، حيث أحصت مصالح الولاية أزيد من 120 إصابة بهذا الداء منذ اكتشاف الوباء أول مرّة بولاية البويرة.

عبد العلي.ب

 

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