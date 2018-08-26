القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي

أويحيى ببكين لتوقيع انضمام الجزائر لمبادرة الحزام والطريق

يقود الوزير الأول، أحمد أويحيى، بداية من الفاتح سبتمبر، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الافريقي، الذي ينعقد بالعاصمة بكين، على مدار يومين تحت شعار الصين وإفريقيا ... نحو مجتمع أقوى بمصير مشترك.

يمثّل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الجزائر في الاجتماع رفيع المستوى، الخاصة بمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، في قمته الثالثة، والذي دأبت العاصمة الصينية على احتضانه سنويا، من أجل تعزيز الشراكة مع الدول الافريقية، وهي التي تمكّنت من غزو أسواقها وباتت الشريك الاقتصادي الأوّل لمعظم دول شمال القارة السمراء من بينها الجزائر، متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وسيكون حدث هذه القمة بالنسبة للعلاقات الجزائرية-الصينية، توقيع اتفاقية بين الطرفين، تسمح للجزائر بالانضمام إلى الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها بكين سنة 2013 وسمحت لها ببناء شبكات تجارية وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا وما حولها، على طول ممرات طريق الحرير التاريخي العريق، من أجل تحقيق تنمية ورخاء للدول.

وقادت الممثلية الدبلوماسية الصينية بالجزائر، لقاءات ماراطونية مع السلطات الجزائرية، دامت سنوات عديدة، حيث استقبل السفير الصيني بالجزائر من قبل عدة وزراء، وذلك قصد تقديم توضيحات شاملة بخصوص هذه المبادرة وإقناع الجزائر بالانضمام إليها.

ويعتبر انضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق، حدثا هاما بالنسبة للبلدين، حيث ستمكّن الجزائر من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات وهي التي تعوّل على نهضة اقتصادية شاملة، فيما سيمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الافريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيهامرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000.

وتعتبر العلاقات الجزائرية-الصينية ممتازة، عبر مختلف المراحل التاريخية، وعرفت ازدهارا خلال العشريتين الأخيرتين، حيث تسجّل الاستثمارات رقما مرتفعا يقدر بـ6.2 مليار دولار في النفط والغاز والمناجم، في حين تبحث حكومة بكين عن مشاريع جديدة في قطاعات السياحة، الإلكترونيات وتركيب السيارات. هذا المجال الذي يعرف تطوّرا في الجزائر منذ العام 2015، وتبحث بكين عن مكانة لها في السوق الجزائرية التي يغزوها اليوم الفرنسيون والألمان والكوريون، حيث تعتبر الصين الجزائر سوقا مهمة في مجال تركيب السيارات وتسعى إلى جعلها نقطة انطلاق للتصدير لبلدان أخرى في المنطقة، وهو الذي سيسهله انضمامها إلى مبادرة الحرير.

وستعرف القمة الصينية-الإفريقية، مشاركة قياسية لمختلف الدول الإفريقية وكذاالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وأمين عام الاتحاد الأفريقي وممثلين عن 27 منظمة ومؤسسة مالية أفريقية ودولية.ويهدف المنتدى إلىالخروج بخطة عمل مشتركة يتم الالتزام بها خلال الفترة من 2012 إلى 2019.