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بن غبريت : 4 ورشات موضوعاتية بهدف المرافقة والإعلام لسياسة قطاع التربية بالجزائر

  27 أوت 2018 - 10:45   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت : 4 ورشات موضوعاتية بهدف المرافقة والإعلام لسياسة قطاع التربية بالجزائر

 قالت  وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، أن الوزارة نظمت 4 ورشات موضوعاتية خصصت  لقطاع التربية وكل ورشة خصصت  لموضوع معين.

وخلال  الندوة الوطنية المخصصة للدخول المدرسي 2018-2019، أوضحت الوزيرة أن الإسترايتيجة  الأولى خصصت للإستراتيجية الوطنية المتعلقة  المتضمنة للتكوين بغية الوصول الى الإحترافية ونمط متنوع.

في حين خصصت الورشة الثانية للمستجدات  البيداغوجية من خلال تحيين المناهج  والبرامج الخاصة بالتعليم الإبتدائي والمتوسط ومتابعة أساليب التقييم

مع متطلبات النظام التربوي بين بعد التكوين والمراقبة.

أما الورشة الثالثة قفدت خصصت لسياسيةترشيد النفقات  مع إستعمال الموارد المالية الممنوحة من طرف الدولة  مع مراعاة  الظرف الصعب الذي تعرفه البلاد.

أما الورشة الرابعة فقد خصصت لأخلقة قطاع التربية على المستوى المحلي ومحاربة الممارسات غير السليمة.

وذكرت وزيرة التربية، أن المدارء المشاركون شاركوا حول السياسات القطاعية خلال هذه السنة الدراسية وحتى يكون الجميع في نفس المعلومة.

وقالت أن الهدف من خلال هذه الورشات هو الإعلام والمرافقة والضبط بخصوص قطاع التربية الوطنية بالجزائر.

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