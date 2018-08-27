اضطراب في تموين الكهرباء في شرق العاصمة

تسبب عطب تقني سجل صباح، اليوم الاثنين ،على الساعة 04 سا و 13 د على مستوى مركز الضغط العالي بعين طاية شرق العاصمة في اضطراب التموين بالكهرباء عبر بعض بلديات شرق العاصمة ،حسبما افاد به بيان مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش التابعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة.

و حسب البيان ، فان هذا العطب تسبب في اضطراب عملية التموين بالكهرباء في كل من بلدية عين طاية والمرسى وبرج البحري (جزئيا) والحميز(جزئيا ) وبرج الكيفان(جزئيا- منطقة درقانة).

وحسب نفس المصدر، فان مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة سارعت إلى تسخير الفرق التقنية التابعة لها بالتنسيق مع الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء من اجل إصلاح العطب بصفة تدريجية و بالتالي إعادة التموين بالكهرباء إلى المناطق المتضررة في اقرب الآجال الممكنة.