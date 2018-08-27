هاجم المغرب واتهمها بمحاولة إضعاف الجزائر بالمخدرات

ولد عباس يقزّم قضية الكوليرا

قزّم أمين عام الأفلان، جمال ولد عباس، مسألة داء الكوليرا الذي يضرب عددا من المناطق بالجزائر، معتبرا أنّ العالم يسجل ما يفوق الأربع ملايين مصاب بهذا الداء سنويا، منهم 120 ألف مصاب يتوفّون، لكنّه أكّد أن ما تعيشه الجزائر مشكل اتصال مؤسساتي

وقال ولد عباس، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه اجتماع المكتب السياسي للحزب، الاثنين، بمقره "الأحرار الستة" بحيدرة، إنّ الحكومة متحكّمة في تطوّرات داء الكوليرا بالجزائر، لافتا إلى أن الاعلام مدعوّ إلى التعاطي معه دون تهويل وتخويف للشعب الجزائري

وجدّد أمين عام الحزب العتيد، تشبيهه نداء رئيس الجمهورية برصّ الجبهة الشعبية بنداء أول نوفمبر، موضّحا أنّ التحديات الراهنة والخطورة والغليان السياسي يلزم علينا تأسيس جبهة شعبية صلبة للحفاظ على المكاسب منذ سنة 1962 وكذا بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن والمواطنين وبناء جزائر جديدة وصاعدة. وقال ولد عباس، إن الرئيس ذكّر في رسالته بمناسبة الذكرى الـ61 لانعقاد مؤتمر الصومام، بالأبعاد الاستراتيجية التاريخية والاقتصادية والسياسية للأمة

وذكّر أمين عام الأفلان على كل المكاسب التي تحققت منذ أن تقلد الرئيس بوتفليقة سدة الحكم وبخاصة القفزة النوعية منذ العام 1999، كما نوه بالأمن والاستقرار الذي تعرفه البلاد وخاصة الطمأنينة والسكينة التي تعرفها البلاد بفعل سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

وأشار ولد عباس، إلى التحدّيات الداخلية والخارجية التي وصفها بالخطيرة على الحدود، كما وجه تحية تقدير لقوات الجيش الوطني الشعبي والأسلاك المشتركة في حماية الوطن والوحدة الترابية

وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اتهامه للمملكة المغربية بإغراق الجزائر بالمخدرات عبر عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الغربية.وقال ولد عباس إن الجارة الغربية قد أغرقتنا بالمخدرات في محاولة لإضعافنا، مؤكدا بأن "الله لن يغفر هذه الذنب الكبير اتجاه الجزائر"، مشددا على أن القوات الأمنية الوطنية تقف بالمرصاد لكل الطامحين لإغراق الجزائر بالمخدرات، ضاربا مثلا بعملية ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين في وهران

حكيمة ذهبي