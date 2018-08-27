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بعدما كان مسيرا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري

تحويل ملف تهيئة المنطقة الصناعية صوامع إلى مديرية العمران والبناء لتيزي وزو

  27 أوت 2018 - 19:48   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
تحويل ملف تهيئة المنطقة الصناعية صوامع إلى مديرية العمران والبناء لتيزي وزو

تم تحويل ملف تهيئة مشروع المنطقة الصناعية ببلدية صوامع لدائرة مقلع شرق ولاية تيزي وزو، مؤخرا، إلى مديرية العمران والسكن بعدما كان مسيرا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، وذلك حسبما أكده رئيس لجنة الاستثمار لدى المجلس الشعبي الولائي، أمس، في تصريحات لـ  المحور اليومي.

تسعى الإدارة المحلية -بالتنسيق مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي- لتجاوز معضلة الجمود الذي يطال مشروع إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الجديدة المبرمجة على مستوى بلدية صوامع المتربعة على مساحة إجمالية تفوق 372 هكتار، وذلك عن طريق اتخاذ عدة تدابير استعجالية سواء ما تعلق منها بالناحية التسييرية أو ذات الصلة بإشكالية معارضة مجموعة من أصحاب الأراضي المنتزعة لصالح إنجاز المشروع الذين يطالبون بتعويضات مالية للتنازل عن العقار الذي من المرتقب أن يحتضن المنطقة الصناعية التي طالها الجمود لعدة سنوات والمبرمجة بعد صدور مرسوم خاص بإنشائها في 11 أفريل 2012 تحت رقم 12-176. ومن بين هذه الإجراءات المعتمدة في الآونة الأخيرة تتمثل في تحويل ملف تهيئة مشروع المنطقة الصناعية ببلدية صوامع لدائرة مقلع شرق ولاية تيزي وزو، إلى مديرية العمران والسكن بعدما كان مسيرا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، وذلك حسبما أكده، أمس، رئيس لجنة الاستثمار لدى المجلس الشعبي الولائي في تصريحاته لـالمحور اليومي. مضيفا أن المشروع الذي  المعتمد لا يعني الإبعاد او الإفصاء النهائي لمديرية المناجم التي ستبقى طرفا في انجاز ومتابعة المشروع نع توزيع العقار الصناعي في حالة الانتهاء من أشغاله، ومن ثم احالته على الوكالة العقارية أو مؤسسة تسيير العقار الصناعي التي تتكفل حاليا بتسيير 12 منطقة للنشاطات الصناعية التي تتضمنها الولاية بمساحة اجمالية تقدر بـ175.4 هكتار. من ناحية أخرى -وبخصوص معارضة السكان المحليين للمشروع والنزاع القائم بينهم وبين الإدارة المحلية حول قضية عقود حيازة عقود الملكية للأراضي التي شملها المشروع وأحقيتهم في التعويض- قال رئيس لجنة الاستثمار لدى المجلس الشعبي الولائي إن المجلس الشعبي الولائي سيعقد اجتماعا بعد مباشرة الهيئة لنشاطها عند الدخول الاجتماعي المقبل، والذي ستحضره جميع الأطراف المعنية بالمشروع لاسيما لجان القرى المعارضة من أجل الوصول إلى حل واتفاق نهائي من شأنه رفع الجمود عنه. خصوصا أن جميع اللجان أظهرت نوايا حسنة للتعامل مع الإدارة لتجاوز هذه المشكلة، مؤكدا أن المجلس مستعد لمرافقة هؤلاء المعنيين بهدف الحصول على كافة حقوقهم المشروعة التي يطالبون بها وذلك في الإطار المسموح به قانونا.

أغيلاس، ب

 

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