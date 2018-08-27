8 حالات مشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا تغادر المستشفى

معهد باستور ينصب فرقا ميدانية لتحليل مياه المنابع غير المحروسة

كشف مدير معهد باستور البروفسور زبير حراث أن فرقا من معهد باستور شرعت بداية من الأمس في الخروج رفقة فرق من وزارة الموارد المائية للميدان من أجل تحليل مياه المنابع غير المحروسة، مضيفا أن تحاليل الـ 10 حالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا والتي كانت معلقة أظهرت بأن 8 منها نتائجها سلبية وبالتالي سيغادر أصحابها كلا من مستشفى القطار بالعاصمة وبوفاريك فيما لاتزال حالتين تحت التشخيص.

أفاد مدير معهد باستور شروع فرق من معهد باستور بدءا من أمس الإثنين في الخروج رفقة فرق من وزارة الموارد المائية للميدان من أجل تحليل مياه المنابع غير المحروسة وقال المتدخل إن آخر المعلومات تفيد بأن منبع سيدي الكبير هو المنبع الوحيد لحد الآن المسبب لوباء الكوليرا والذي تم ردمه على أن يعاد فتحه للمواطنين بعد إصلاح القنوات ومعالجة المياه، وأوضح البروفسور زبير حراث في تصريح صحفي أمس أن تحاليل الـ 10 حالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا والتي كانت معلقة أظهرت بأن 8 منها نتائجها سلبية وسيغادر أصحابها كلا من مستشفى القطار بالعاصمة وبوفاريك فيما لاتزال حالتين تحت التشخيص.

وأوضح البروفسور، في ذات السياق، أن تحاليل المنابع الأخرى التابعة للخواص أسفرت عن إحصاء 5 منها بالبليدة ملوثة وغير صالحة للشرب بسبب وجود جراثيم أخرى لا علاقة لها بجرثومة الكوليرا.

وبعد أن نفى إقدام المعهد على توزيع أدوية ولقاحات خاصة بداء الكوليرا، دعا البروفسور حراث إلى التوقف عن مغالطة الرأي العام من مختلف الجهات المروجة لأرقام هنا وهناك حول انتشار الوباء قائلا إن معهد باستور هو المخبر المرجعي الوحيد المخول بإعطاء أرقام الحالات المؤكدة وغير المؤكدة.

وأرجع البروفسور حراث في تصريح لـ للمحور اليومي سبب تأخر المعهد في الكشف عن نتائج تحاليل عينات المرضى المصابين بداء الكوليرا التي يتم تحويلها من طرف المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي القطار سابقا والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك إلى معهد باستور إلى نوعية عينات المصابين والمشتبه بهم التي تصل إلى المعهد قصد إجراء التحاليل المخبرية عليها.

يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، تعهد أول الأحد بالبليدة بالقضاء على وباء الكوليرا الذي تم تسجيل لحد الآن 147حالة منها 49 مؤكدة عبر ست ولايات من الوطن في غضون الثلاثة أيام القادمة، وأوضح حسبلاوي لدى تنشيطه ندوة صحفية عقب تفقده لظروف التكفل بالمصابين بهذا الداء أن الدولة سطرت منذ بداية ظهور هذا الوباء استراتيجية مكنت من محاصرته ومنع انتشاره، متعهدا بالقضاء عليه في غضون الثلاثة أيام القادمة وهذا قبل الدخول المدرسي المقبل.