بن غبريت تؤجل الإصلاحات المقررة في الباك هذه السنة

خلال الندوة الوطنية التحضيرية للدخول المدرسي

تطرقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت خلال الندوة الوطنية تحضيرا للدخول المدرسي إلى كل الملفات المتعلقة بالسلك البيداغوجي والإداري، حيث أكدت تأجيل الإصلاحات المقررة في شهادة البكالوريا إلى الموسم الدراسي القادم، لا سيما ما تعلق باحتساب التقييم المستمر والامتحان في المواد الأساسية، وفيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ داخل الأقسام قامت الوزارة ببناء شاليهات معتبرة أنه حل مؤقت إلى غاية استلام الهياكل البيداغوجية الجديدة.

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت عن إشرافها على إطلاق الموسم الدّراسي 21018-2019، من ولاية معسكر في الـ05 سبتمبر المقبل تحت شعار لنجعل من العيش معا في سلم مكسب تربوي ووطني، وأكدت الوزيرة خلال إشرافها على الندوة الصحفية التحضيرية للدخول المدرسي المقبل، أن الموسم الدراسي المقبل سيكون نقلة نوعية، من خلال تنفيذ سيرورة مدرسة نوعية تدخل في إصلاح المدرسة الجزائرية، كما ثمنت بن غبريت إجراءات رؤساء المؤسسات التربوية، من خلال المبادرات الإيجابية التي أبدوها لإصلاحهم ما فسد من عتاد مدرسي من طاولات، وكراسي، والحرص على النظافة، واعتبرت ذات المسؤولة أن هذه العمليات تعبر عن الحس المهني والسلوك الإيجابي، لمهني القطاع وتضحياتهم لأجل مستقبل البلاد.

في ذات السياق، دعت بن غبريت جميع مهنيي قطاع التربية الوطنية للتحليبالضمير المهني حتى يكونوا في خدمة التلاميذ خلال السنة الدراسية المقبلة، مؤكدة أن العمل سيستمر على مدار 11 شهرا خدمة وتكفلا بالتلاميذ مهما كانت الصعاب، كما شددت على أن تعليم الأطفال هو أمانة في أعناقنا سواء كان التلميذ كسولا أو مشاغبا أو ذكيا أو متوسطا أو صعب التعلم، لأن هذا التلميذ قد يكون خبيرا أو مهندسا في المستقبل وتمنت الوزيرة في ختام حديثها سنة ناجحة وهادئة.

وضع خلية استماع بالمؤسسات التربوية موجهة للتلاميذ وأوليائهم

أفادت وزيرة التربية أنه من أجل إنجاح الموسم الدراسي لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، على غرار وضع خلية لاستقبال التلاميذ وأوليائهم من خلال توجيه الإرشادات وتشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ، بالإضافة إلى تحسين القيادة البيداغوجية التي يقتضي توفير الوسائل البشرية والمادية وتكريس مبدأ المساءلة، للضغط والتحكم في تحقيق الغاية التربوية، وتعزيز ودعم العمليات المرتبطة بالحوكمة، داعية إلى ضرورة ترشيد النفقات بالمؤسسات التربوية لتقليص فاتورة الكهرباء والماء لمحاربة التبذير

تنظيم أربع ورشات للتحضير للدخول المدرسي القادم

قالت بن غبريت إن الوزارة نظمت 4 ورشات موضوعاتية، حيث خصصت الورشة الأولى للإستراتيجية الوطنية المتعلقة المتضمنة للتكوين بغية الوصول إلى الاحترافية ونمط متنوع، في حين خصصت الورشة الثانية للمستجدات البيداغوجية من خلال تحيين المناهج والبرامج الخاصة بالتعليم الإبتدائي والمتوسط ومتابعة أساليب التقييم مع متطلبات النظام التربوي بين بعد التكوين والمراقبة، أما الورشة الثالثة فقدت تمحورت حول سياسية ترشيد النفقات مع استعمال الموارد المالية الممنوحة من طرف الدولة مع مراعاة الظرف الصعب الذي تعرفه البلاد، أما الورشة الرابعة فقد خصصت لأخلقة قطاع التربية على المستوى المحلي ومحاربة الممارسات غير السليمة.

عمليات الترحيل الأخيرة تسبب في اكتظاظ الأقسام ببعض الأحياء

أكدت وزيرة التربية أن الدراسة في الشاليهات ببعض بلديات العاصمة ستكون لمدة مؤقتة، مضيفة أن عمليات الترحيل الكبيرة خاصة في الجهة الغربية هي التي أجبرت الوزارة على وضع الشاليهات ببعض الأحياء السكنية، من أجل مواصلة الدراسة خاصة وأن المؤسسات التربوية المتواجدة بتلك البلديات تعرف اكتظاظا كبيرا، مضيفة أن الوضع مؤقت إلى غاية رفع التجميد عن المشاريع التربوية من أجل بناء مؤسسات تربوية قريبا

إدراج التقييم المستمر في الباك غير وارد هذا العام

أكدت وزيرة التربية أنّ إدراج التقييم المستمر في شهادة البكالوريا سيكون خلال الموسم الدراسي 2020/2019 حيث سيتم احتساب معدلات الفصول للسنة الثانية ثانوي وسيتمّ إضافتها لمعدلات السنة الثالثة، وهو المعدل الذي يتم إضافته لنتيجة شهادة البكالوريا، التي تشمل الامتحان في المواد الأساسية فقط، وفيما يخص الدروس الخصوصية نفت بن غبريت أن تكون قد طالبت الأساتذة بإمضاء تعهد بعدم تقديم دروس خصوصية خارج المدارس، واعتبرتها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن هناك ميثاق أخلاقيات المهنة، يضبط عمل موظفي القطاع كما أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على متابعة شبكة التقييم بالنسبة للمؤسسة والمسؤول على حد سواء.

بخصوص الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، قالت بن غبريت، إن الوزارة طلبت من مدراء التربية التكفل الأمثل بهذه الفئة لما لها من ارتباط وثيق بشبكة التقييم، وأضافت أن كل مسؤول يجب أن يكون له التزام ورغبة من خلال مجهود إضافي وهذا في إطار تفاهم وتنسيق مع وزارة التضامن الوطني بتفعيل الإجراءات وضبط الأمور.