بلمداح ينفي إلزامية تنقل الجزائريين بـ شهادات طبية

تحذير دولي من الكوليرا وسفارات تدعو للتبليغ عن الحالات

أعلنت السلطات الليبية والمغربية والمصرية والفرنسية رفع درجة التأهب تحسبا لاحتمال انتقال عدوى وباء الكوليرا من الجزائر، خصوصا عند المناطق الحدودية والمعابر الجوية والبحرية وذلك في أعقاب حالتي وفاة ونحو 290 إصابة، حيث أصدرت بيانات تدعو فيها رعاياها إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من الكوليرا والتبليغ عن أي حالة اشتبه في إصابتها، في حين أكد النائب عن الجالية نور الدين بلمداح أن أفراد الجالية الجزائرية العائدين إلى بلدان إقامتهم غير ملزمين بأخذ أي شهادة طبية.

طالبت وزارة الصحة الليبية راصدي برنامج الإنذار المبكر وفرق الاستجابة السريعة وراصدي المستشفيات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من الجزائر، والتقصي عن حالتهم الصحية في حالة ظهور أي أعراض للوباء لديهم، كما شددت الوزارة الليبية، على ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة مشتبه بها، مؤكدة أنها ستكون على تواصل تام مع الراصدين لاستقبال أي بلاغ خلال الـ 24 ساعة يوميًا، من جهتها دعت السفارة المصرية بالجزائر أبناء جاليتها، اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من الكوليرا، ودعت السفارة في منشور لها على صفحتها في الفايسبوك، رعاياها ممن تظهر عليهم أعراض الكوليرا إلى التوجه إلى أقرب مستشفى حتى يتم اتخاذ اللازم، وكذا التواصل مع السفارة على الرقم 021692646 حتى يتسنى متابعة الحالة مع ذكر الاسم واللقب والعنوان لمتابعة تطورات الحالة، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها إلى توخي الحذر خلال زيارة الجزائر، وأشارت الخارجية في ذات البيان، أنه تم تسجيل حالات وباء الكوليرا في عدة ولايات بالجزائر وهي الجزائر، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيبازة، كما أوصت الخارجية الفرنسية رعاياها بإتباع التوصيات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية وهذا على خلفية انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، بعد ساعات من نفي السفارة الفرنسية بالجزائر، في بيان لها الأخبار التي تشير الى طلب شهادة طبية بالسلامة من الكوليرا للمسافرين الى فرنسا، مؤكدة أنها مجرد إشاعات.

من جهتها أعلنت السلطات المغربية حالة طوارئ صحية، بعد انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، واستنفرت وزارة الصحة المغربية مصالحها، حيث تم تقديم خطة لتعزيز نظام المراقبة ضد المخاطر الناجمة عن وباء الكوليرا، وتعتزم وزارة الصحة المغربية، اتخاذ تدابير وقائية بخاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر، فضلًا عن تعزيز نظام المراقبة لرصد المسافرين القادمين من الجزائر، من جانبها، رفعت وزارة الصحة التونسية درجة التأهب في مختلف المحافظات لمواجهة مخاطر احتمالات انتقال عدوى الوباء القادم من الجزائر، وقال مدير حفظ الصحة والمحيط بوزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، في تصريحات صحفية إن الأجهزة المختصة بالوزارة بصدد تكثيف أنشطتها الوقائية خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة الصحية لمياه الشراب والأغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة، بغرض الوقوف على مدى توفر السلامة الصحية لمياه الشراب والأغذية وضبط الإجراءات التصحيحية المطلوبة ووضعها حيز التطبيق بالتعاون مع السلطات والمصالح المعنية حماية للصحة العامة، وأكد المسؤول بوزارة الصحة التونسية، أن المعطيات الوبائية الحديثة المتمثلة في ظهور حالات من الكوليرا ببعض المناطق بالجارة الغربية الجزائر، تبقى حالات معزولة وتحت السيطرة ولا تمثل خطرًا على الصحة التونسية غير أن رفع درجات اليقظة والحذر يبقى مطلوبًا.