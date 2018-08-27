حسب ما علم من محافظة الغابات

النيران أتلفت 50 هكتارا من الغطاء النباتي بقسنطينة

أتلفت النيران مساحة قدرت بـ 53,5 هكتارات منالغطاء النباتي منذ جوان الماضي وذلك بفعل عشرات الحرائق التي اندلعت عبر غابات ولاية قسنطينة حسب ما علم من محافظة الغابات.

أوضح المكلف بالإعلام والاتصال لمحافظة الغابات, علي زقرور، بأن ما لا يقل عن 30,5 هكتارات من مجموع هذه المساحة تمثل أحراش و أدغال التهمتها النيران مشيرا إلى أن النيران اندلعت بغابات جبل الوحش بأعالي عاصمة الولاية وببلدية ابن باديسجنوب شرق قسنطينة

أشار نفس المصدر كذلك إلى أن مساحات أخرى تم تشجيرها مؤخرا لم تسلم من الحرائق مضيفا بأن 6 هكتارات من الشجيرات بغابة جبل الوحش بقسنطينة و ببلدية مسعود بوجريو التهمتها هي أيضا ألسنة اللهب، واستنادا زقرور فإن موجة الحر التي سادت بمنطقة قسنطينة خاصة خلال شهرجويلية، تعد من بين عوامل اندلاع عديد الحرائق، ويتضمن جهاز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها عبر ولاية قسنطينة 7 أبراج للمراقبة و5 فرق متنقلة مجهزة بشاحنات ذات صهاريج باستطاعتها الاقتراب بـ100 متر عن الحريق، 7 مركبات للربط و5 أخرى للتدذخل السريع وشاحنة للإمداد ذات 6 آلاف لتر حسب ما ذكره ذات المصدر.