حسب ما علم من محافظة الغابات
النيران أتلفت 50 هكتارا من الغطاء النباتي بقسنطينة
أتلفت النيران مساحة قدرت بـ 53,5 هكتارات منالغطاء النباتي منذ جوان الماضي وذلك بفعل عشرات الحرائق التي اندلعت عبر غابات ولاية قسنطينة حسب ما علم من محافظة الغابات.
أوضح المكلف بالإعلام والاتصال لمحافظة الغابات, علي زقرور، بأن ما لا يقل عن 30,5 هكتارات من مجموع هذه المساحة تمثل أحراش و أدغال التهمتها النيران مشيرا إلى أن النيران اندلعت بغابات جبل الوحش بأعالي عاصمة الولاية وببلدية ابن باديسجنوب شرق قسنطينة
أشار نفس المصدر كذلك إلى أن مساحات أخرى تم تشجيرها مؤخرا لم تسلم من الحرائق مضيفا بأن 6 هكتارات من الشجيرات بغابة جبل الوحش بقسنطينة و ببلدية مسعود بوجريو التهمتها هي أيضا ألسنة اللهب، واستنادا زقرور فإن موجة الحر التي سادت بمنطقة قسنطينة خاصة خلال شهرجويلية، تعد من بين عوامل اندلاع عديد الحرائق، ويتضمن جهاز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها عبر ولاية قسنطينة 7 أبراج للمراقبة و5 فرق متنقلة مجهزة بشاحنات ذات صهاريج باستطاعتها الاقتراب بـ100 متر عن الحريق، 7 مركبات للربط و5 أخرى للتدذخل السريع وشاحنة للإمداد ذات 6 آلاف لتر حسب ما ذكره ذات المصدر.
ق. و