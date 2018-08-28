حجز أزيد من 900 قرص مهلوس بالجلفة

تمكنت مصالح شرطة الجلفة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بازيد من 900 قرص مهلوس، بالإضافة إلى زجاجة تحتوي على سائل مهلوس، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

حيثيات العملية تمت على إثر معلومات تحصلت عليها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، مفادها قيام مجموعة من الاشخاص بنقل وترويج كمية من الأقراص المهلوسة على متن مركبة نفعية، وعليه تم نصب حاجز أمني فجائي مكن من حجز 953 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وزجاجة تحتوي على سائل مهلوس، مع توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد استكمال الاجراءات المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.