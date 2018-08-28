تسجيل ثالث حالة إصابة مشتبه بها في غليزان

وفاة امرأة ببوفاريك متأثرة بالكوليرا

سجلت مصالح الصحة العمومية لولاية غليزان ثالث حالة مشتبه بإصابتها بداء الكوليرا ويتعلق الأمر بشخص يبلغ 40 سنة ينحدر من بلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، في وقت سجلت مصالح بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة وفاة امرأة اشتبه أنها أصيبت بداء الكوليرا.

استقبل مستشفى مازونة بغليزان حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بداء الكوليرا، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ 40 سنة ينحدر من بلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، كان قادما من مدينة البليدة، ثم أصيب بإسهال فتوجه إلى عيادة المدينة، وبعد فحص طبي ارتأت المصلحة أن تنقله إلى مستشفى مازونة التي تكفلت به طبيا، ووضعته تحت المراقبة الطبية في انتظار وصول التحاليل المخبرية.

للتذكير فإن الحالتين السابقتين هما أم وابنها اللذان اشتبه بإصابتهما بداء الكوليرا ولا يزالان بالعناية المركزة، وهما في حالة مستقرة، حيث أن التحاليل لم تستلمها بعد المؤسسة الاستشفائية من مخبر باستور بالعاصمة.

وفي ذات الصدد؛ ترددت أخبار عن تسجيل حالة جديدة مشتبهبإصابتها بداء الكوليرا في مستشفى الدويرة، وحسب ذات الاخبار فإن المريض ينحدر من ولاية البليدة، حيث تم تحويل العينات إلى معهد باستور لإجراء التحاليل للتأكد من الإصابة غير أن مديرية الصحة بالعاصمة نفت لـالمحور اليومي الأخبار المتداولة وأكد مسؤول فيها عدم تسجيل أي حالة وفاة بالعاصمة .

وفي سياق ذي صلة، توفيت مساء أول أمس الإثنين بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة امرأة يشتبه إصابتها بداء الكوليرا.

وأوضح رئيس ديوان والي الولاية، أيت أحمد الطاهر، أن الضحية التي تبلغ من العمر 43 سنة تنحدر من ولاية عين الدفلى والتي كانت تعاني من مرض التريزوميا لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الاثنين بمستشفى بوفاريك، مشيرا إلى أن التحاليل المخبرية التي أرسلت لمعهد باستور جارية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاة الضحية، ولم يتأكد لغاية الساعة ما إذا كانت المتوفاة مصابة بوباء الكوليرا أم لا، حسب محدثنا.

من جهة أخرى؛ كشف ذات المتحدث عن تماثل 31 مريضا للشفاء من داء الكوليرا من أصل 47 حالة تأكدت إصابتها بهذا الداء على مستوى مستشفى بوفاريك وينحدر الجميع من ولايات البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة وعين الدفلى.

ويحصي مستشفى بوفاريك حسب ذات المصدر، 91 حالة لا تزال حاليا تخضع للعلاج 16 منها حالة تأكدت إصابتها بداء الكوليرا بكل من البليدة 9 حالات وتيبازة 3 حالات وأربع حالات بالجزائر العاصمة.

للتذكير، فإن الفريق الطبي العامل بذات المستشفى قد أحصى تقديم فحوصات طبية لقرابة 922 حالة منذ بداية ظهور هذا الداء منتصف الشهر الجاري، استدعت 152 حالة الإبقاء تحت النظر، حيث تأكد من خلال التحاليل المخبرية التي قام بها معهد باستور للعينات الخاصة بهم إصابة 47 حالة بداء الكوليرا.

وكان هذا الداء قد تسبب منذ ظهوره في وفاة شخصين رجل 46 سنة وامرأة 53 سنة ينحدران من ولاية البليدة.