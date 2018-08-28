في اجتماع طارئ حضره الجهاز التنفيذي والمجالس الشعبية البلدية

تيزي وزو تكشف عن مخططها الاستعجالي للوقاية من داء الكوليرا

كشفت مصالح ولاية تيزي وزو في اجتماع طارئ احتضنته قاعة الجلسات بمقر الولاية، أمس، عن مخططها الاستعجاالي للوقاية من داء الكوليرا الذي تشهده العديد من ولايات وسط البلاد.

حضر الاجتماع كل من ممثلي الجهاز التنفيذي لاسيما المديريات المعنية على غرار التجارة، الفلاحة، الصحة، الري فضلا عن مؤسسة الجزائرية للمياه وممثلي عن المجالس الشعبية البلدية، وقد خصص في مجمله للاعلان عن التدابير الاستعجالية المعتمدة من طرف جميع القطاعات المعنية للحد من انتشار العدوى وكذا لطمأنة المواطنين أن الولاية عن منأى من المرض بعدم تسجيلها إلى حد الساعة أية حالة لأعراض الداء.

في هذا الصدد، صرح مدير الصحة لتيزي وزو، البروفيسور زيري عباس، أن الحالات المسجلة -إلى حد الساعة- عبارة عن حالات مشتبه فيها والمقدرة عددها بثلاث حالات، واحدة تخص عجوز تبلغ من العمر 65 سنة تنحدر من ولاية البويرة قدمت إلى منطقة ايث يني لقضاء عيد الأضحى، الحالة الثانية تخص قاصرة تبلغ من العمر 13 سنة تم تحويلها من مستشفى سور الغزلان من ولاية البويرة والحالة الثالثة تخص شاب يبلغ من العمر 30 سنة ينحدر من ذراع الميزان، وهم المرضى الذين كانوا يعانون من الإسهال والتي ثبتت بعد إخضاعها للتحاليل اللازمة بأنها أعراض سلبية لا علاقة لها بمرض الكوليرا. وأكثر من ذلك قال المدير إنه لا يجب تركيز عامل الوقاية من الداء في مديرية الصحة فقط وهذا لا يعني التهرب من المسؤولية، وإنما هي عملية تطالب تعاون جميع القطاعات من الري، التجارة والفلاحة التي يستلزم عليها بذل جهود وتوحيدها بهدف حماية سلامة المواطنين. وهي التدابير التي تعد مكملة لتلك التي أطلقتها مديرية الصحة بالتنسيق مع نظيرتها التجارة المتمثلة في انجاز تحقيق ميداني حول نشاطات التجارية الموزعة عبر الولاية ومدى مطابقتها للقانون. مؤكدا عن تنصيب خلية يقظة تسهر بالتنسيق مع مختلف الوحدات الصحية الجوارية الموزعة عبر اقليم الولاية للأخطار عن اية حالة مشتبه بها. من جهته أمر الأمين العام لولاية تيزي وزو، تبورتين عز الدين، جميع المصالح على رأسها مديرية الفلاحة بهدف التدخل بالتنسيق مع مصالح الدرك والزمن الوطني للقضاء على المحاصيل الزراعية المسقية من المياه القذرة مع التكثيف من عمليات المراقبة الميدانية ومحاربة النقاط السوداء لانتشار النفايات التي من منظوره هي مسؤولية جميع السلطات وكذا المواطن الذي عليه مد يد العون للحد من هذه الظاهرة التي أرجعت الجزائر إلى القرون الوسطى. من ناحية أخرى، طمأن عباس زيري مواطني الولاية مجددا مؤكدا تحكم وزارة الصحة في الداء بدليل عدم تسجيلها أية حالة جديدة. هذا وعرف الاجتماع إصدار تعليمة صارمة إلى جميع رؤساء البلديات والدوائر من أجل مباشرة عملية تطهير الآبار ومخازن المياه والينابيع الطبيعية بمادة الكلور مع ردم كل ينبوع يشتبه به في عدم صلاحية مياهه، تحسيس المواطنين بضرورة اخذ الاحتياطات الوقاية من الداء لاسيما الحرص على نظافة الأيدي التي تعد العامل الأول لانتشار العدوى.