شريط الاخبار
عطلة المسؤولين تسهم في الانتشار السريع لـالكوليرا قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم تعود إلى الواجهة مهندسون يشككون في صحة مياه السقي... وسمعة الجزائر فلاحيا مهددة وفاة امرأة ببوفاريك متأثرة بالكوليرا الحكومة تؤجل قرار مراجعة سياسية الدعم إلى ما بعد 2019 تيزي وزو تكشف عن مخططها الاستعجالي للوقاية من داء الكوليرا التهاب جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم استلام مقررات تعيين الأساتذة الجدد بداية من اليوم انطلاق التسجيلات لطلبة الثانية والثالثة جامعي يوم 4 سبتمبر 10 حالات مؤكدة من بين 27 إصابة بالكوليرا بالعاصمة مديريتا الفلاحة والتجارة بالبليدة تؤكدان سلامة الخضر والفواكه الشائعات حول الكوليرا تلهب مواقع التواصل الاجتماعي أسعار البرنت فوق 76 دولارا للبرميل 56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة منذ 7 أوت المواطن هو المسؤول عن انتشار النفايات سيال ترفع نسبة الكلور في الماء بمحطات معالجة المياه طلبة يشنون حملة لمقاطعة المطاعم الجامعية خوفا من الكوليرا مولودية الجزائر- وفاق سطيف (اليوم بملعب 5 جويلية سا 14) اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد Idoom Fibre Pro دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية عبء التضخم يقيد القدرة الشرائية للجزائريين ! تحذير دولي من الكوليرا وسفارات تدعو للتبليغ عن الحالات خلال الندوة الوطنية التحضيرية للدخول المدرسي تحويل ملف تهيئة المنطقة الصناعية صوامع إلى مديرية العمران والبناء لتيزي وزو معهد باستور ينصب فرقا ميدانية لتحليل مياه المنابع غير المحروسة النيران أتلفت 50 هكتارا من الغطاء النباتي بقسنطينة بوتفليقة ينهي مهام قائد القوات البرية ومدير الأمن الداخلي للجيش حماية الجزائر تستوجب اكتساب الجيش لمقومات القوة للحفاظ على الجاهزية القتالية غلق جميع الآبار ومنع صهاريج المياه المتنقلة بجميع بلديات وهران الكوليرا يعجل بانتهاء موسم الاصطياف الحالي باكرا عيسى يستعرض التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف البرنت يتراجع متأثرا بالخلافات التجارية الأمريكية ـ الإيرانية افتتاح الدورة البرلمانية العادية في ظروف استثنائية الافسيو مهدد بالتجميد وحداد في ورطة حقيقية الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية لداء الكوليرا اليوم بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي مدوار يتحدى منتقديه ويتوعد بمعاقبتهم الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية مؤسسات تعبئة المياه المعدنية ترفع انتاجها لقطع الطريق أمام المضاربين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة منذ 7 أوت

فيما تراجع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات

56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة منذ 7 أوت

  28 أوت 2018 - 19:34   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة منذ 7 أوت

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل إلى غاية 26 أوت 56 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أوت 2018 حسبا ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

 

أوضح ذات المصدر أن الوباء قد مس كلا من ولايات البويرة بتسجيل 03 حالات مؤكدة من بين 06 حالات مشتبه بها والبليدة بتسجيل 30 حالة مؤكدة من بين 106 مشتبه بها، وتيبازة 12 حالة مؤكدة من بين 19 حالة مشتبه بها والجزائر العاصمة 10 حالات، مؤكدة من بين 27 حالة مشتبه بها والمدية حالة واحدة مؤكدة وعين الدفلى حالتان مشتبه بهما.

وبخصوص عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات أكدت الوزارة أنه في تراجع ملحوظ، حيث تم استقبال 33 حالة بتاريخ 23 أوت 2018 وقد تراجع هذا العدد إلى 04 حالات بتاريخ 26 أوت 2018 موضحة بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة باستثناء الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا.

وقد تم التكفل بكل المرضى - يضيف ذات المصدر- على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة  الهادي فليسي القطار سابقا والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك، مؤكدة مغادرة 45 حالة المستشفى أما بقية الحالات فهي في تحسن مستمر.

وتحرص المؤسسات الاستشفائية - حسب ذات الوزارة - على الحفاظ على عدد المرضى المقيمين الذي هو في تراجع وذلك بالنظر إلى فترة حضانة البكتيريا التي يمكن أن تمتد إلى غاية أسبوع كامل مع الإبقاء على جهاز المراقبة في كل المستويات.

وذكرت بالمناسبة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء والمتمثلة في الغسل الجيد للأيدي بالصابون والماء النظيف عدة مرات في اليوم خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة وبعد استعمال المراحيض مع الغسل الجيد للخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية المياه المخزنة مع إضافة ماء جافيل قبل استعمالها، محذرة من استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة مثل مياه الآبار والمنابع والخزانات.

وفي حالة ظهور إسهال أو تقيؤ تنصح الوزارة بالتوجه لأقرب مركز صحي وإعادة التمييه بتناول الماء بكمية كبيرة وأملاح إعادة التمييه مع إعطاء عناية خاصة للأطفال والمسنين.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات