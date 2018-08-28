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رغم تطمينات المسؤولين وحملات التوعية

الشائعات حول الكوليرا تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

  28 أوت 2018 - 19:35   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
الشائعات حول الكوليرا تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر انتشار وباء الكوليرا إلى فضاءات خصبة لإطلاق الشائعات تارة حول عدد الضحايا وبؤر ظهور الداء وتارة أخرى لتداول بعض التصريحات ومقاطع الفيديوهات التي لا أساس لها من الصحة .

 

غذّت الفيديوهات والصور والأخبار التي باتت تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشائعات حول وباء الكوليرا منذ الإعلان الرسمي من قبل مصالح وزارة الصحة عنه لتسبب حالة من الذعر وسط الجزائريين، ورغم التطمينات التي حاول المسؤولون على رأس الوزارة تقديمها إلا أن المخاوف من انتشار العدوى بثت الرعب وسط العائلات، كما انتشرت إشاعات عن تسجيل إصابات بولايات أخرى على غرار عنابة وبومرداس.

كما أن العديد من الصفحات الفايسبوكية تداولت وبشكل كبير خبر قيام بعض الدول بتشديد الإجراءات على دخول المسافرين الجزائريين ومنعهم من الدخول إلى أراضيها، وسارعت بعض السفارات على غرار الفرنسية إلى تفنيد الإشاعات مشيرة في بياناتها إلى أن بعض الإشاعات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وقامت بنقلها بعض وسائل الاعلام تشير إلى إجراءات وضعتها وزارة التضامن والصحة الفرنسية تتعلق بالمسافرين القادمين من الجزائر، والتي تلزمهم بتقديم شهادة طبية تثبت عدم إصابتهم بداء الكوليرا وفي حالة عدم توفرها يجبرون على القيام بكشف طبي مع دفع ثمنه عند نزولهم بالمطارات الفرنسية.

وبهذا الصدد، قامت السفارة الفرنسية بتفنيد هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة ووضحت أن وزارة التضامن والصحة الفرنسية لم تتخذ أي إجراء من هذا النوع.

ويبدو أن التصريحات المتناقضة التي تم تداولها من قبل المسؤولين قد أسهمت وبشكل كبير في انتشار الشائعات خاصة فيما يتعلق بخبر القضاء على الوباء في فترة وجيزة وتأكيداتهم المتتالية أنه لا يوجد حقيقة أي شيء يدعو إلى القلق، لأن الأمر يتعلق بإصابات تم تسجيلها في مناطق محددة من الوطن، ويمكن السيطرة عليها في أسرع وقت. أما عن حالة الارتباك التي تسود الشارع الجزائري والتي خلفها انتشار داء الكوليرا، فإن القائمين على القطاع الصحي برروا ذلك بالتأخر في الإعلان عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها، وأيضا التضارب الذي برز في تصريحات بعض المسؤولين المركزيين والرسميين وهذا السبب شجع انتشار الإشاعات وسط المواطنين، وجعلهم لا يثقون في جميع الأرقام والمعلومات التي قدمتها وزارة الصحة.

في هذا الصدد، قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، أن ما أسماه بالارتباك كان واضحا على أداء مسؤولي القطاع، الذين لم يتعاطوا بشكل جيد مع الوضع، سواء من خلال التكتم على حالات الإصابة التي تم تسجيلها في بداية الأمر، أو في التواصل بشكل واضح مع المواطنين.

مشيرا إلى أنه لا بد على المواطنين أن يتحملوا جزءا من المسؤولية فيما وقع، انطلاقا مما تشهده الأحياء السكنية من انتشار عشوائي للنفايات .

صفية نسناس

 

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