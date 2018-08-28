في ظل الإشاعات التي ترجح أنها سبب انتشار الكوليرا

مديريتا الفلاحة والتجارة بالبليدة تؤكدان سلامة الخضر والفواكه

أكدت كلا من مديريتي الفلاحة والتجارة لولاية البليدة، على سلامة المنتجات الفلاحية من أي جرثومة، وأن سقي الخضر والفواكه بالمياه القذرة لاأساس له من الصحة، في ظل الإشاعات التي ترجع سبب انتشار مرض الكوليرا إلى جرثومة في هذه المنتجات الزراعية وأفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة بلعيد محمد مختار، أن سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مصالح الأمن تقوم بعمليات مداهمة للأراضي الفلاحية ولم تسجل أي حالة سقي بمياه الصرف الصحي.

أشار ذات المتحدث إلى أن تعليمات والي الولاية ووزير الفلاحة تحث على معاقبة كل الفلاحين المخالفين لقواعد السقي في حال تم التأكد من الأمر، أين يتم إتلاف كل المحاصيل الزراعية وسحب الأرض الفلاحية من الفلاح أو المستثمر، مؤكدا أن هنالك إشاعات مغرضة هدفها ضرب المنتوج الفلاحي الجزائري بعدما تم تصديره إلى الخارج خاصة مادة الدلاع.

ومن جهته قال مدير التجارة بالنيابة لولاية البليدة الهادي بوزكار في تصريح صحفي أمس، بأن التحاليل المخبرية أثبتت سلامة المنتوجات الفلاحية وهي سليمة وصالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم القيام بعمليات الرقابة في الأسواق يوميا من قبل أعوان الرقابة لمراقبة الجودة والنوعية

وأوضح ذات المسؤول بأنه تبين منذ ظهور الوباء وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية والصحة وبعد اقتطاع عينات من الخضر والفواكه، أنها صالحة وسليمة.

وكانت وزارة الفلاحة قد أصدرت بيانا أول أمس، تظمئن فيه المواطنين بسلامة المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه وضمان نظافتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا.

وجدير بالذكر أن ولاية البليدة ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى، ويسعى مسؤولوها إلى الدفع بالإنتاج نحو التطور أكثر، للرفع من قيمة المداخيل المالية خارج قطاع المحروقات، خاصة وأن البليدة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأراضي الخصبة الممتدة عبر سهل المتيجة المصنف في المرتبة الثالثة عالميا من حيث خصوبة التربة وجودتها، ولجعل الولاية قطبا فلاحيا بامتياز.