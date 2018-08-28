العملية تتم على مستوى جامعة دالي إبراهيم وملحقة خروبة وبن عكنون

انطلاق التسجيلات لطلبة الثانية والثالثة جامعي يوم 4 سبتمبر

من المنتظر أن تنطلق التسجيلات وحسب كشوف النقاط بالنسبة لطلبة السنة الثانية والثالثة يوم 4 سبتمبر ويدوم إلى غاية 13 من نفس الشهر على مستوى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وكذا التسيير بدالي إبراهيم بالعاصمة، بالنسبة لتخصص العلوم المالية والمحاسبة والعلوم التجارية، إلى جانب التسجيل بملحقة خروبة وبن عكنون في باقي التخصصات.

بعد انتهاء مرحلة التسجيلات الأولية بالنسبة للطلبة الجدد على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني، تنطلق بداية من 4 من شهر سبتمبر مرحلة التسجيلات الخاصة بطلبة السنتين الثانية والثالثةعلى مستوى مختلف الجامعات والمعاهد، حيث أعلنت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وكذا التسيير بدالي إبراهيم بالعاصمة،أن مرحلة التسجيل وكذا سحب كشف النقاط الخاصة بالطلبة ستنطلق يوم 4 سبتمبر على أن تنهي يوم 13 من نفس الشهر، منوهة في ذات السياق على أنه آخر اجل لإيداع الملف المطلوب، حيث سيتم حرمان المتأخرين من التسجيل في الفترات اللاحقة، وعن الملف المطلوب، يتعلقبكشف النقاط، ووثيقة توجيه وحوالة بريدية بالنسبة لطلبة السنة الثانية، اما فيما يتعلق بطلبة السنة الثالثة فقد ضم الملف وثيقة التوجيه، كشف النقاط، شهادة الميلاد، وحوالة بريدية، وفي بيان تتم رزنامة التسجيل وفق التخصصات المعينة، حيث تتم عملية التسجيل بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية على مستوى ملحقة خروبة، وعلوم المالية والمحاسبة ستكون على مستوى بلدية دالي إبراهيم وهو نفس الأمر بالنسبة للعلوم التجارية، أما بالنسبة لطلبة لعلوم التسيير فستتم عملية التسجيل على مستوى ملحقة بن عكنون.