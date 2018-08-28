القرار يشمل الذين أنهوا الدورة التكوينية

استلام مقررات تعيين الأساتذة الجدد بداية من اليوم

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات ومدراء المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار التعليمية بإخطار الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف في الطور الابتدائي وخريجي المدارس العليا للأساتذة، وكذا الأساتذة المسجلين في القوائم الاحتياطية من الطورين المتوسط والثانوي الذين وردت أسماؤهم هذه السنة والذين أنهوا الدورة التكوينية بالالتحاق بداية من اليوم بمديريات التربية لاستلام مقررات التعيين.

شرعت مديريات التربية للولايات في استدعاء الأساتذة الاحتياطيين في مسابقة التوظيف بعنوان 2017 الخاصة بالطورين التعليميين المتوسط والثانوي وكذا الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان سنة 2018 الخاصة بالطور الابتدائي في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين أنهوا الدورة التكوينية، التقرب من مديريات التربية بداية من اليوم لاستلام مقررات تعيينهم.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حضور المعنيين بالأمر شخصيا لإيداع ملفاتهم المتضمنة شهادة ميلاد وصك بريدي مشطوب وصحيفة السوابق العدلية، بالإضافة إلى شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وشهادة الجنسية وشهادتان طبيتان وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن عملية التكوين التييخضع لها الأساتذة الجدد، التي تجري تحت إشراف مفتشين، تهدف إلى تدريبهم على التعامل مع مختلف الأوضاع التي قد يواجهونها مع التلاميذ في القسم، مشددة على الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة التدريبية التحضيرية والتيتمتد على مدار 15 يوما وتمس الجانب التطبيقي، مؤكدة أن تكوين الأساتذة سيكون مستمرا وسيستفيدون من دورات أخرى في العطلتين الشتوية والربيعية من السنة الدراسية المقبلة.

وقد أحصت وزارة التربية الوطنية 121954 مترشح اجتازوا المقابلة الشفهية والتي خصصت لها الوزارة أزيد من 8500 منصب، وتقدم لإجراء اختباراتها الكتابية أكثر من 700 ألف مترشح، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 36.38 بالمائة بالنسبة لفئة أساتذة التعليم الابتدائي و 44.14 بالمائة، بالنسبة للرتب الإدارية، وأضافت الوزيرة أنه يتوجب على المترشحين المقبولين في المسابقة سحب استدعاءاتهم على نفس الموقع الالكتروني للوزارة.