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ارتفعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي

التهاب جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم

  28 أوت 2018 - 19:40   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
التهاب جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم

التهبت أسعار الأدوات المدرسية في أسواق الجملة، بالغة مستويات قياسية، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى حدود 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مما سيثقل على العائلات الجزائرية، خاصة أصحاب الدخل المتوسط، بالموازاة مع نهاية العطلة الصيفية وعيد الأضحى والدخول الاجتماعي.

 

ارتفعت أسعار جميع الأدوات المدرسية في السوق الوطنية قبيل الدخول المدرسي لتبلغ مستويات قياسية، حيث تفاجأ تجار التجزئة من هذا الارتفاع المفاجئ في أسواق الجملة، بعدما بلغت نسبة هذه الزيادة حدود 20 بالمائة. وفي جولة استطلاعية بسوق الجملة في  الحميز بالعاصمة، اكتشفنا مدى الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف الأدوات المدرسية المستوردة والمحلية على حد سواء، حيث قفزت أثمان الكراريس بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة للأدوات الأخرى. وفي حديثنا مع أحد التجار، أكد لنا أن هذه الأسعار ستشهد زيادة أخرى عند الدخول المدرسي بالتزامن مع الإقبال الكبير المنتظر.

في الصدد ذاته، أرجع بعض التجار ممن تحدثوا لـ  المحور اليومي هذه الزيادة التي شهدتها أسعار الأدوات المدرسية إلى ضعف المنتوج الوطني، خاصة أن أزيد من 80 بالمائة من الأدوات المدرسية الموجودة في السوق الوطنية مستوردة على حد قولهم، بينما أرجعها آخرون إلى انخفاض قيمة الدينار وفقدانه أكثر من 40 بالمائة من قيمته، حسب آخر تقرير للبنك المركزي، مما أثر سلبا على أسعار هذه المواد.

وأبدى مواطنون استياءهم من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، مطالبين الجهات الوصية بمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، والتدخل بتوفير الأدوات المدرسية بشكل كاف، لإجبار التجار على تخفيض الأسعار، أو إعفاء الأدوات المدرسية من كل الرسوم المفروضة عليها.

ومن المنتظر أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أنه سيكون بعد انتهاء العطلة الصيفية التي جاءت مباشرة مع انتهاء شهر رمضان، بالإضافة إلى عيدي الفطر والأضحى، ليأتي بعد ذلك الدخول المدرسي ليزيد من مصاريف العائلات الجزائرية ويثقل عليها، لاسيما أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، مما سيؤثر سلبا على المستوى المعيشي لأغلب الجزائريين.

لطفي العقون

 

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