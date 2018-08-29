وصول أول فوج من الحجاج إلى مطار وهران الدولي

وصل، ليلة أمس الثلاثاء، إلى مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” أول فوج من الحجاج العائدين من البقاع المقدسة، بعد تأديتهم مناسك الحج.

وتم إستقبالهم في ظروف حسنة، وذلك بحضور السلطات المحلية وكذا ممثلي المجتمع المدني.

وقد حطت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على أرضية مطار وهران الدولي في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا قادمة من مطار جدة بالسعودية.

هذا وقد ضمت الرحلة 314 حاجا، يشكلون أول فوج يصل الى مطار وهران في إطار برنامج العودة لموسم الحج لهذه السنة.

ومن المرتقب أن يتوافد 8965 حاجا يتوزعون على 28 رحلة عودة، تمس جميع ولايات الغرب الجزائري.