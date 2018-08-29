15 سبتمبر كآخر أجل لإطلاق باقي برامج الترقوي العمومي

حدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار تاريخ 15 سبتمبر المقبل كآخر مهلة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد الثلاثاء بولاية العاصمة قادته إلى إحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري، أن "القطاع يعمل على إطلاق باقي المشاريع في صيغة الترقوي العمومي قبل 15 سبتمبر المقبل، مع الحرص على مراقبة الجودة والنوعية".

يشار الى أنه في حالة الالتزام بهذا الموعد فان المشاريع السكنية في هذه الصيغة ستعرف تقدما.