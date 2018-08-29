حملة تحسيسية لسائقي حافلات المسافات الطويلة بالخروبة

-نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الأربعاء حملة تحسيسية و توعوية اتجاه سائقي الحافلات المختصة في المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة (سوقرال) بولاية الجزائر بهدف توعيتهم بضرورة التحلي بالحذر وبعدم الافراط في السرعة أثناء نقل المسافرين من أجل تفادي الحوادث المرورية.

و قال المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر الملازم أول للشرطة مهدي أحباب في تصريح للصحافة، نشرته واج أن هذه الحملة التحسيسية والتوعوية اتجاه سائقي حافلات المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة تدخل في إطار الحملات التوعوية و التحسيسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني وتهدف إلى توعية السائقين بضرورة عدم الافراط في السرعة لتفادي الحوادث المرورية وكذا ضرورة المراقبة اليومية لتجهيزات الحافلات الخاصة لاسيما لوازم الاسعافات الأولية و مطفأة الحرائق.

و بعد تقديم مطويات للسائقين تدعو إلى عدم الافراط في السرعة حث عناصر الشرطة على ضرورة تواجد مساعد السائق على متن الحافلة لضمان رحلة مريحة للمسافرين.