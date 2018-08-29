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حمس تعلن مشاركتها في الرئاسيات المقبلة

  29 أوت 2018 - 14:40   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الوطني
حمس تعلن مشاركتها في الرئاسيات المقبلة

أعلنت حركة مجتمع السلم، في بيان لها اليوم الاربعاء 29 أوت، أنها "معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك وتقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن في الجلسة الافتتاحية للقاء الهياكل المزمع عقده هذا الجمعة 31 أوت

واعتبرت الحركة أن تفشي “أوباء كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب نتيجة “لغياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية”

كما حذرت حمس من الصراع على السلطة، حيث قالت في ذات البيان ” الذي تحتاجه الجزائر هو الحلول للخروج من الأزمة وليس الصراع على السلطة، وأن الوطنية الصادقة تقتضي إعطاء الأولوية للتوافق والتقارب والتنافس النزيه من أجل تنمية وتطوير البلد ورفع مستوى الطموح لمنافسة الدول الصاعدة وليس التشبه بالدول الفقيرة والمتخلفة”

 

 

 

 

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