افتتاح الدورة البرلمانية يوم 3 سبتمبر

تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم، على الساعة الحادية عشر صباحا، حسب ما أفاد به أمس بيان لمجلس الأمة.

وأوضح المصدر، أن إقرار افتتاح الدورة جاء "بعد تشاور مع كل من المجلس الشعبي الوطني و الحكومة " وذلك خلال اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.

كما درس المكتب مجموعة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة "جملة من المسائل المتعلقة بالتحضير لافتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019 مجموعة من الأسئلة الشفوية و الكتابية كان أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بها إلى الحكومة، وبناء على ذلك " قرر المكتب إحالتها على مسؤولي القطاعات المعنية لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة"، خلال نفس الاجتماع , --يضيف البيان-- قرر المكتب الإعلان عن حالة شغور مقعد محمد رضا أوسهلة بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.