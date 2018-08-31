تحسبا لأي عمليات إرهابية تزامنا مع الدخول الاجتماعي

تعزيزات أمنية استثنائية ومصالح الأمن ترفع درجة التأهب

رفعت مصالح الأمن حالة التأهب إلى أقصى درجاته عبر مختلف المدن والساحات العمومية وقرب المؤسسات التربوية، حيث تضاعف عدد رجال الأمن والدوريات أمام محطات الميترو والترامواي لتفادي أي هجوم إرهابي إضافة إلى إنزال أمني كبير عبر مختلف المحاور والمناطق العمومية والحساسة.

أكدت مصادر متطابقة "للمحور اليومي"، أن مختلف الأجهزة الأمنية الميدانية تلقت من قياداتها تعليمات من أجل رفع درجات الحذر في النقاط الحدودية وفي مختلف المدن خاصة النقاط المهمة بالإضافة إلى المطارات، ومراقبة تنقل الأشخاص والسلع، في الوقت الذي تعيش عدد من الدول حالة من التأهب، حيث أخذت الجزائر تأهب استباقي من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية التي قد تتعرض لها في ظل محيط إقليمي ساخن، انتقلت شرارته إلى أوروبا، خاصة بعد تجدد الهجمات في تونس والتضييق الكبير الذي تمارسه قوات الجيش الوطني الشعبي على الجماعات الإرهابية ما يجعلها تبحث عن أي عمل لفك الخناق وكسب صدى اعلامي.

و في سياق متصل، عززت مصالح أمن ولاية الجزائر من إجراءاتها الأمنية حول السفارات والقنصليات الأوروبية وحتى العربية منها، كما عرف مطار هواري بومدين ومحطات نقل الميترو والساحات العمومية والمقرات الحساسة إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث وقفت "المحور اليومي" خلال جولة لها عبر العديد من الأحياء التي تضم هذه الهيئات على غرار الأبيار و حيدرة و الجزائر الوسطى، كما أمرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة وحداتها بتجنيد أعوانها ومستخدميها تحسبًا لأي طارئ مع تجدد التهديدات وكذا قرب عيد الأضحى والدخول الاجتماعي، حيث أكدت مصادر "المحور اليومي"، أن مصالح الشرطة وضعت مخططا أمنيا خاصة لوفير العدد الكافي من الأعوان ووضع مختلف وحدات الجمهورية في حالة استعداد وذلك من خلال إلغاء العمل بنظام العطل القصيرة في هذه الفترة، كما رفعت مصالح الأمن عبر كافة النقاط الحدودية من درجة التأهب تحسبا لأي طارئ.

للإشارة فقد اعتمدت المديرية العام للأمن الوطني إجراءات أمنية خاصة خلال عيد الأضحى تقرر تمديدها إلى ما بعد الدخول المدرسي لتفادي أي طارئ، حيث وضعت خطة أمنية شاملة من أجل إنجاح هذه المناسبة من خلال تمديد تسخير 150 ألف شرطي التي خصصت لتأمين موسم الاصطياف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصد أي طارئ.

أسامة سبع