فوضى التصريحات تتواصل بين السلطات المعنية

معهد باستور يُناقض وزارة الفلاحة ومديرية الصحة بتيبازة تُكذب الوزارة !

تمسك معهد "باستور الجزائر" بفرضية سقي الخضر والفواكه بالمياه القذرة مما تسبب بظهور داء الكوليرا وانتشاره، مؤكدا أن هذه الفرضية ليست مستبعدة بصفة نهائية، ويأتي تمسك معهد باستور بالفرضية أياما فقط من تطمينات وزارة الفلاحة للمواطنين حول جودة الفواكه والخضر المنتجة بالجزائر، مؤكدة بأنها سليمة وأن مياه السقي التي تمتصها النباتات لا تمثل أي خطر على المنتجات الفلاحية.

أفاد بيان لمعهد باستور بالجزائر، أن فرضية تلوث الخضر والفواكه بجرثوم الكوليرا ليست مستبعدة بصفة نهائية، وهو ما يتناقض مع تطمينات وزارة الفلاحة.

ويأتي اعلان وتمسك معهد باستور بفرضية تلوث الخضر والفواكه بجرثوم الكوليرا التي تم سقيها بالمياه القذرة سببا في انتشار الكوليرا، ليتناقض تماما مع ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة التي أكدت في بيان لها يوم الإثنين 27 أوت أن المياه المخصصة لسقي الفواكه والخضر صحية ولا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال سببا في انتشار وباء الكوليرا "المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه نظيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا".

وأردفت الوزارة في بيانها أنها "تطمئن الوزارة المواطنين حول جودة الفواكه والخضر المنتجة بالجزائر، مؤكدة بأنها سليمة وأن مياه السقي التي تمتصها النباتات لا تمثل أي خطر على المنتجات الفلاحية".

وبالنسبة لبعض الحالات المعزولة والمؤكدة للري غير القانوني باستعمال مياه الصرف الصحي، ذكرت الوزارة بأن المصالح المختصة للقطاعات المعنية على المستوى المحلي قامت بقمع هذا النوع من الممارسات وتطبيق الاجراءات الضرورية، وتتعلق هذه الاجراءات بالمتابعات القضائية وحجز معدات الري وتدمير المنتوج، يضيف نفس المصدر.

وتتواصل فوضى التصريحات والتصريحات المضادة في ملف انتشار الكوليرا بست ولايات، فبعد أن أكدت وزارة الفلاحة أن نقطة انطلاق انتشار الداء لم تكن أبدا الخضر والفواكه، جاء بيان لمعهد باستور ليؤكد العكس، من جهته نفى مدير الصحة بولاية تيبازة توفيق عمراني، الخميس الماضي، بشكل قطعي أن يكون منبع سيدي لكبير بحمر العين في تيبازة مصدرا لوباء الكوليرا، مؤكدا أن التحاليل العميقة التي أجريت أثبتت عدم وجود علاقة بين البكتيريا الموجودة لدى المصابين وتلك الموجودة في المنبع.

وقد سبق لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن فندت في بيان لها صدر يوم 27 أوت، التصريحات المنسوبة للوزير مختار حسبلاوي، والتي تشير الى أنه سيتم القضاء على تفشي الكوليرا "في غضون يومين إلى ثلاثة أيام".

بوعلام حمدوش