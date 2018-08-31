وصول أول فوج من حجاج جنوب الوطن إلى مطار ورقلة

وصل أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد مساء يوم الخميس إلى مطار عين البيضاء بولاية ورقلة في أول رحلة جوية مبرمجة للعودة من البقاع المقدسة، بالمملكة العربية السعودية، بعد أداء مناسك الحج

وكان في استقبال هذا الفوج من الحجاج الميامين الذي يتكون من 300 حاج السلطات الولائية وعائلاتهم، حيث هيئت لهم كل الظروف الملائمة لتسهيل الإجراءات الإدارية سيما منها الجمركية والشرطية

وفي هذا الصدد، أعد أمن ولاية ورقلة بالتنسيق مع فرقتي شرطة الحدود الجوية بمطار ورقلة إجراءات خاصة لفائدة الحجاج العائدين، كما علمت "وأج" لدى ذات الجهة الأمنية.وبرمجت برسم موسم (حج 2018 ) عشر (10) رحلات عودة تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والجوية السعودية لنقل 3.000 حاج من ولايات جنوب الوطن (ورقلة والوادي وغرداية و إيليزي وتمنراست) (6 رحلات من جدة و4 من المدينة المنورة) نحو مطار عين البيضاء بورقلة .وتتواصل رحلات العودة تباعا إلى غاية 11 سبتمبر القادم، حسب ما أوضح المدير الجهوي للجوية الجزائرية محمد توفيق بنوة. وتم برسم موسم هذا الحج اعتماد وكالتين خاصتين للأسفار للمساهمة في مرافقة الحجاج، كما تمت الإشارة إليه