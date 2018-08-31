راعت الظرف الاجتماعي للتلاميذ و اكتفت بكراريس من الحجم الصغير

وزارة التربية تنهي "كابوس" ثقل وزن المحفظة المدرسية و ارتفاع تكلفة الأدوات

أفرجت وزارة التربية الوطنية في سابقة لها عن قائمة الأدوات المدرسية المعدلة للأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط و ثانوي" حيث تم إدراج تغييرات جذرية عليها خاصة في الطور الابتدائي للقضاء بصفة نهائية على مشكل ثقل المحفظة و ارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية الذي لطالما اعتبر كابوسا بالنسبة للتلاميذ و الأولياء خاصة ذوي الدخل المحدود، و يندرج هذا الإجراء في إطار إصلاحات المنظومة التربوية الذي شرع فيه منذ 15 سنة بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" قائمة الأدوات المدرسية للأطوار التعليمية الثلاثة التي طرأت عليها تغييرات مهمة من حيث الحجم و الكم و بالتالي فان التكاليف ستعرف بدورها انخفاضا بنسبة معتبرة، ناهيك عن خفض وزن المحفظة المدرسية الذي أرهق كاهل التلاميذ لعدة سنوات دون تمكن المسؤولين السابقين الذين تولوا زمام القطاع من إيجاد حل للقضاء عليه خاصة في الطور الابتدائي، و يعتبر هذا الإجراء سابقة في قطاع التربية الوطنية و ذلك، و حسب القائمة التي نشرتها الوزيرة فان عدد الكراريس في أقسام الطور الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة الخامسة يتراوح ما بين كراسين إلى ثمانية كراريس من حجم 64 صفحة، و ثلاثة كراريس من نوع الأعمال التطبيقية.

و فيما يخص الطور المتوسط، أوضحت قائمة الأدوات المدرسية التي نشرتها الوزارة أن أغلب كراريس المواد التعليمية تتراوح ما بين 32 و 96 صفحة و كراسين فقط من حجم 192 صفحة بالإضافة إلى كراسين من نوع الأعمال التطبيقية، أما الطور الثانوي فقد عرف هو الآخر تخفيضات معتبرة من حيث حجم الكرايس التي تتراوح اغلبها ما بين 96 و 120 صفحة فيما تم الغاء كراريس الحجم الكبير المتمثل في 288 صفحة و من قائمة الأدوات المدرسية بالنسبة لكل الشعب الأدبية و العلمية.

و في المقابل، لا يزال المواطن البسيط يشتكي غلاء الأدوات المدرسية التي تعرف ارتفاعا رهيبا مع حلول كل موسم دراسي جديد تصل تكلف محفظة طفل بجميع مستلزماتها في الطور الابتدائي قرابة 8 آلاف دينار، أما محفظة متمدرس في الطورين المتوسط والثانوي فتبلغ قرابة 7 آلاف و900 دينار، ناهيك عن المآزر التي تتراوح مابين700 و300 دينار، فيما بلغ سعر الكراس المحلي الصنع من حجم 64 صفحة 50 دينارا، وكراس 96 صفحة بـ60 دينارا، أما كراس 120 صفحة بـ70 دينارا، وكراس 288 صفحة يتراوح سعره مابين 130 و170 دينار حسب النوعية، و يتراوح سعر كراس الأعمال التطبيقية من الحجم الكبير مابين 100 و150 دينار.

و بالنسبة لمستلزمات الكتابة و الرسم التي عرضت بمختلف الأشكال والألوان فشهدت هي الأخرى ارتفاعا رهيبا في الأسعار، على غرار المقلمة التي يتراوح سعرها ما بن 300 و 700 دينار، والمقص من 75 إلى 150 دينار، أما الألوان فعرضت حسب الأحجام، فالعلبة المتكونة من ستة أقلام يتراوح سعرها مابين 60 و90 دينارا، وعلبة 12 قلما يتراوح سعرها ما بين 100 و160 دينار، بينما بلغ سعر أدوات الرياضيات على غرار المبراة التي وصلت إلى 100 دينار والممحاة بـ60 دينارا والمدور بـ120 دينار، ناهيك عن أقلام الكتابة والتي يختلف سعرها حسب نوعيتها والتي تراوحت مابين 20 و60 دينارا.أما بالنسبة للمحافظ المدرسية والتي عرفت هي الأخرى قفزة نوعية، فمحافظ الطور الابتدائي تراوح سعرها ما بين 1700 و 3500 دينار،ومحافظ الطور المتوسط والثانوي فتراوحت ما بين 2500 و4000 دينار

نبيل شعبان