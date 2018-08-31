فتح الموقع الخاص بالتحويلات يوم 5 سبتمبر

انطلاق مرحلة التسجيلات النهائية بالطلبة الجدد غدا

تنطلق غدا مرحلة التسجيلات النهائية الخاصة بالطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا هذه السنة ،بالإضافة الى دفع ملف الخدمات الجامعية، حيث تدوم هذه المرحلة الى غاية 6 من نفس الشهر ، على أن اني تم أيضا خلال هذه المرحلة أيضا معالجة الحالات الاستثنائية ، على ان يتم فتح الموقع الخاص بالتحويلات يوم 5 سبتمبر.

تستمر مراحل التسجيل التي سطرتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الخاصة بالطلبة الجدد ،حيث و بعد تحديد يوم 26 جويلية تاريخ التسجيلات الأولوية و التي دامت الى غاية 28 من نفس الشهر لتليها مباشرة في اليوم الموالي مرحلة تأكيد التسجل لمدة يومين ، و انطلاق يوم 31 مرحلة معالجة الرغبات التي دامت هي الأخرى لمدة أسبوع ، ليتم بعدها مباشرة الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت في الفترة المسائية ، ، ليصل الطلبة الجدد الى مرحلة تأكيد التسجيل و إعادة التوجيه و اجراء الاختبارات و المقابلات بداية من تاريخ 8 اوت و الى غاية 12 من نفس الشهر ، مرورا بمرحلة فتح بوابة الايواء التي دامت الى غاية 15 اوت، لتيلها في نفس الفترة المعالجة الثانية التي تخص مرحلة الرسوب في الاختبارات و المقابلات و طلب إعادة التوجيه في نفس الشهر الا أنه تم تحديد اخر اجل يوم 16 اوت و هو نفس اليوم الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج، في ذات السياق دائما ضمت رزنامة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مرحلة التسجيلات النهائية التي تنطلق من يوم 2 و الى غاية 6 سبتمبر لتشمل ابضا ملف الخدمات الجامعية ، كمرحلة ثالثة ، أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابع فتتعلق بمعالجة الاستثنائية من طرف المؤسسات الجامعية الى جانب إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل بداية من 2 سبتمبر ، حيث سيك ن الدخول الجامعي يوم 11 سبتمبر أما الإعلان الرسمي عن بداية الموسم الدراسي سيكون يوم 15 من نفس الشهر ليكون هذا الأخير هو اخر تاريخ يخص التسجيلات النهائية للسنة الجامعية 2018 / 2019 .

أمينة صحراوي