اكتشاف بؤرتان للحمى القلاعية في غرداية

اكتشفت بؤرتين لمرض الحمى القلاعية في الأبقار مؤخرا بمنطقتين بولاية غرداية، حيث كشف مسؤول المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بولاية غرداية الدكتور إسحاق كتيلة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "تم تحديد هاتين البؤرتين ببلديتي العطف (35 حالة) ومتليلي (60 حالة) وهي الإصابات المرضية التي تم تأكيدها من قبل المخبر الجهوي للبيطرة بالأغواط حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية للمكافحة والوقاية (الأمن البيولوجي) من أجل تطويق الداء وتفادي انتشاره من طرف المصالح البيطرية بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية والمربين.