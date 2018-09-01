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أكد التزامه بمد يد العون للدول الأعضاء فيه للحد من تهديداتها

"أنتربول" يحذر من استخدام طائرات بدون طيار لتنفيذ أعمال إرهابية

  01 سبتمبر 2018 - 14:51   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
"أنتربول" يحذر من استخدام طائرات بدون طيار لتنفيذ أعمال إرهابية

-مصالح الأمن الجزائرية حجزت عدداً منها مؤخراً

حذرت منظمة الشرطة الدولية الدول الأعضاء فيها من استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات بدون طيار المعروفة باسم "دورن" في أعمال عدائية، وأكد "الانتربول" التزامه بمد يد العون لحماية المواقع الحساسىة، وهي الطائرات التي حجزت مصالح الأمن في الجزائر عدد منها مؤخرا.

قالت منظمة "أنتربول" إن التهديد المتصاعد للجماعات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار في استهداف المواقع الحساسة يستوجب تبادل المعلومات في هذا الصدد، حيث أوضح، مدير مكافحة الإرهاب، بذات الهيئة، باتريك ستيفنز، خلال منتدى خبراء "درون"، المنعقد نهاية الشهر الماضي، أنهم ملتزمون بمساعدة البلدان الأعضاء فيه على حماية مواقعها الحيوية من خلال تسهيل تبادل المعلومات وإجراءات أخرى تتعلق بالحوادث الإرهابية التي تستخدم طائرات بلا طيار، علما أن الجزائر التي تعد بلد عضو في هيئة الشرطة الدولية لم تسجل لحد الساعة أي اعتداء من هذا النوع، في وقت حجزت مصالح الأمن عددا من هذه الطائرات خلال الفترة الأخيرة على مستوى الموانئ والمطارات وأماكن أخرى، حيث تبقى بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة فيها بعيدة عن استخدام هذه التكنلوجيا.

وأوضح "الانتربول" حسب ما نشر في موقعه الالكتروني أن الاستخدام المحتمل للطائرات بدون طيار في أعمال إرهابية أو هجومات ضد مواقع حساسة وأهداف سهلة هو مصدر قلق متزايد لمصالح الأمن، في ضل توفر هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها وتزايد تطبيقاتها المحتملة، وهو ما يترتب عليه ارتفاع مستوى التهديد للدول حسبه، مشيرا إلى أن الأمثلة الحديثة في هذا الصدد تشمل استخدام الطائرات بدون طيار في أنشطة المراقبة، توصيل المواد الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية وكذا المواد المتفجرة في مناطق النزاع.

وفي هذا الصدد، أكد خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وحلف شمال الأطلسي ومديرية مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووكالات الشرطة الوطنية والقطاع الخاص، خلال منتدى "الدرون" وفق ذات المصدر دائما، على الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة لأجهزة الأمن تجمع بين الخبرات والتطورات التي حققتها مختلف البلدان، الوكالات العسكرية والصناعات الخاصة لمواجهة التهديدات التي يشكلها استخدام الطائرات بدون طيار.

في المقابل يمكن النظر للطائرات بدون طيار كأداة إيجابية في أيدي أجهزة الأمن، حسب منظمة "الانتربول"، إذ يمكن للشرطة استخدام "الدرون" لإعادة بناء مسرح الجريمة والتقاط صور للموقع من جميع الزوايا، إضافة لإجراء المراقبة، والمساعدة في التحقيقات في حوادث المرور، ومسح مواقع الكوارث الطبيعية وغيرها.

زين الدين زديغة

 

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