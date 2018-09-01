تأجيل قانون الجباية المحلية ولا ضرائب جديدة في موازنة الدولة

حسابات الرئاسيات تفرض سنة اجتماعية "هادئة"

يتهيّأ الجزائريون لتدشين الدخول الاجتماعي، الذي غالبا ما ترافقه الحكومة بسنّ قوانين لتسيير الموازنة والبحث عن مداخيل جبائية جديدة، اعتادت أن تكون كثير منها مباشرة من المواطن خلال السنوات الماضية، لكنها فضّلت خلال هذه السنة، عن طريق تأجيل إقرار ضرائب جديدة، الحفاظ على هدوء الجبهة الاجتماعية بالنظر إلى الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده السنة.

قرّرت الحكومة تأجيل مشروع قانون الجباية المحلية، الذي انتهت من إعداده مصالح وزارة الداخلية والمالية، وذلك لما يتضّمنه النصّ من إجراءات ضريبية جديدة، ستلحق مباشرة بالمواطن، وأعاد رسوما ضريبية، كان يدفعها المواطن خلال السنوات الماضية، وجرى وقفها بسبب الأزمة الأمنية سنوات التسعينات، من بينها الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري، الرسم على السكن، رسم الإقامة، الرسم على الرخص العقارية، الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية والضريبة على تنظيم الحفلات والأعراس وكذا رفع القمامات المنزلية والصلبة.

كما فضّلت الحكومة، عدم إقرار إجراءات جبائية جديدة على المواطن في قانون المالية، الذي لا يزال مشروعا يناقش على طاولة الحكومة، والذي لم يتضمّن أيضا أيّ رفع في تسعيرات الكهرباء والغاز والماء، ولا المواد الغذائية الأساسية، ولم يتضمن أي زيادة في أسعار الطاقة والوقود، عكس العامين الأخيرين. وأبعد من ذلك قررت الحكومة، تأجيل النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، الذي أعلنت عنه العام الماضي، بمناسبة قرار الإصلاحات الاقتصادية، التي تضمنها مخطط عمل الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى. وذلك رغم تأكيدات وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عزم الحكومة الشروع بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، وقال راوية إن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود.

وخصصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية، مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري، بينما تم تخصيص 353 للسكن و336 للصحة، و112 مليار دينار للتعليم. وتصر الحكومة على إبقاء التحويلات الاجتماعية في مستويات مرتفعة رغم حساسية الظرف الذي تعرفه البلاد منذ 2014، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود والطاقة وتوسيع دائرة التحصيل الجبائي.

وأكثر من ذلك، وحفاظا على هدوء الجبهة الاجتماعية، أقرت الحكومة زيادة في مستوى التحويلات بنسبة 0,7 بالمائة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018. كما قامت بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتمادات المخصصة لمساعدة العائلات والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار، مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018، ما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية، وجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة.

حكيمة ذهبي