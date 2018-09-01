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بعد تأجيل زيارتها الرسمية السنة الماضية

ميركل بالجزائر منتصف سبتمبر لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب

  01 سبتمبر 2018 - 14:47   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
ميركل بالجزائر منتصف سبتمبر لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب

تجري المستشارة الألمانية انجيلا ميركل محادثات مراطونية مع حكومات دول شمال افريقيا للإسراع في إجراءات استقبال مواطنيها "الحراقة"، الذين رفضت طلبت لجوؤهم لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية في ظل التهديدات الإرهابية التي صار يمثلها اللاجئون على الأمن الأوروبي، أين تحل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجزائر منتصف الشهر الجاري لبحث ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تبحث برلين تخفيف الضغط عليها بسبب التدفق المتزايد للاجئين من المغرب العربي المندسين وسط اللاجئين السوريين.

قالت وسائل إعلام ألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستعد لإجراء زيارة إلى الجزائر خلال الأيام القادمة، حيث ينتظر أن يفتح ملف الهجرة السرية، في ظل تمسك السلطات الجزائرية برفض إنشاء مركز لتجميع المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في إطار برنامج طرحه الاتحاد الأوروبي، حيث قال تقرير لقناة "DW" الألمانية، أن ميركل التي تتولى أيضا مهمة مفوضة الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ستسعى خلال زيارتها المرتقبة إلى الجزائر لبحث خيارات تتعلق بتنفيذ برنامج لنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى مواقع في دول شمال إفريقيا لا سيما الجزائر، وهو ما عبّرت سلطات البلاد عن رفضها للفكرة من خلال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي أكد في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق أنه "من المستبعد جدا أن تفتح الجزائر مراكز لإيواء واستقبال المهاجرين على أراضيها"، وقالت "DW" إن المستشارة ميركل قد تطرح هذه الفكرة من جديد خلال لقائها بالمسؤولين الجزائريين، إضافة إلى ملف ترحيل الجزائريين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا.

وكان من المنتظر أن تؤدي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل زيارة للجزائر على رأس وفد من رجال أعمال، تدوم يوما واحدا، شهر فيفري من السنة الماضية غير أنها تأجلت بسبب إصابة الرئيس بالتهاب حاد للشعب الهوائية، حيث كانت ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول آنذاك، عبد المالك سلال أين كان من المنتظر يبحث الطرفان ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تبحث برلين تخفيف الضغط عليها بسبب التدفق المتزايد للاجئين من المغرب العربي المندسين وسط اللاجئين السوريين.

للإشارة فقد كشف تقرير صحافي أن الشرطة الألمانية تتحرى حاليا عن نحو 300 ألف شخص يجب إلقاء القبض عليهم، من بينهم حوالي 127 ألف أجنبي بينهم جزائريون يتعين عليهم مغادرة البلاد، وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، ف، استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، أنه كان هناك 297820 شخصا بالضبط من هؤلاء الأشخاص حتى يوم 31 ديسمبر لعام 2017.

 أسامة سبع
 

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