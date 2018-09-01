بوعزغي يشدد على حماية سمعة المنتوج الجزائري بالداخل والخارج ويدعو:

"اطمئنوا.. الخضر والفواكه سليمة من الكوليرا وعمليات التصدير تتم بشكل يومي"

-الفلاح في حاجة للدعم والتشجيع ومواجهة حملات كسر المنتج الجزائري

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، مجددا المواطنين بسلامة منتوج الخضر والفواكه وبإمكان الجزائريين استهلاكه دون إشكال، مشددا على أن المنتوج ليس له أي علاقة بالكوليرا، محذرا المتحايلين "المجرمين" بالقطاع بعقوبات ردعية في حال ثبوت سقي المنتوج الزراعي بالمياه القذرة.

برّأ بوعزقي في تصريح صحفي على هامش عرضه لحصيلة حملة الحصاد والدرس 2018/2017، مجددا قطاعه من انتشار وباء الكوليرا واحتواء الخضر والفواكه على جرثومة المرض، معتبرا بأن منتجات الفلاحة من الخضر والفواكه غير مؤهلة بحملها لفيروس الكوليرا، موضحا بقوله " الخضر والفواكه غير مؤهلة علميا لتحتوي على الوباء، ومهما تكن طريقة سقي المنتوج لايمكنها بأي حال من الأحوال احتواءها على المرض ولابد من احترام شروط النظافة فقط "، والدليل -حسب الوزير ذاته- أن المنتجات الزراعية معروضة بالأسواق وتُستهلك بصفة عادية جدا، داعيا الجزائريين لاستهلاك الخضر والفواكه باعتبارها متابعة من قبل الهيئات المختصة.

ودعا المسؤول ذاته في سياق ذي صلة، إلى عدم تهويل القضية بما يمس بصمعة المنتوج الجزائري بالخارج، والتصدي لكل دعوى تضر بمكانة المنتوج الوطني، قائلا "الفلاحة الجزائرية بخير ومؤهلة للتصدير أكثر"، مضيفا بقوله "نعترف بتسجيل حالات الكوليرا، والتي ستتحكم وزارة الفلاحة فيها للقضاء عليها خلال الأيام القليلة الماضية".

وذكّر بوعزغي في ذات الشأن بفضيحة إرجاع منتجات فلاحية من دول مستوردة، بأنه لا توجد أي دولة قامت بإرجاع المنتوج الفلاحي الجزائري لأسباب صحية، مشيرا إلى أن هناك من يريد تشويه سمعة الفلاح الجزائري والمنتوج المحلي، خاصة وأن المنتوج الجزائري يلقى رواجا في السوق الخارجية وله مكانة مهمة بالخارج، مستدلا بتصدير مختلف المنتجات الزراعية وبشكل يومي دون إي مشكل يُذكر.

وعن سقي الفلاحين الأراضي الزراعية بالمياه القذرة، رد بوعزقي بقوله "العملية ليست وليدة اليوم ومتعارف عليه من قبل"، محذرا في الوقت ذاته كل فلاح دخيل على القطاع يُعرض نفسه لإجراء حجز الإمكانيات والعتاد الفلاحي، وإتلاف كل محاصيله فضلا عن متابعة ماوصفه "المجرم" قضائيا، وأكد ذات المسؤول بأن مسؤولي مختلف القطاعات عبر الوطن يتابعون القضية عن كثب

وكشف بوعزغي في ذات الموضوع، عن تسجيل 40 هكتار من المساحات الزراعية مسقية بالمياه القذرة، وذلك من خلال الإحصاء الوطني الذي قامت به مصالحه منذ جانفي المنصرم لحد الساعة عبر معاينة 2 مليون هكتار من المساحات المخصصة للزراعة على مستوى 10 ولايات، ليتم متابعة المخالفين ومعاقبتهم في حال ثبوت الأمر.

وشدد بوعزغي أن كل فلاح يقوم بسقي المنتوج بالمياه القذرة سيتم متابعته قضائيا، مضيفا بأن هيئته قامت بمعاقبة عدة فلاحين ثبت سقي محصولهم بالمياه القذرة، وقاموا باتلاف المحصول وحجز المعدات بالاضافة الى متابعتهم قضائيا.

مريم سلماوي