محمد عيسى: ” معظم وفيات الحجاج الجزائريين سببها السكتة القلبية”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن سبب معظم الوفيات للحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة، السكتة القلبية.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بمقر جريدة “المجاهد”، أن الوفيات لم تكن بسبب التدافع أو مشاكل في الحج، وإنما بسبب السكتة القلبية.

وكشف أن أكبر حاج جزائري توفي يبلغ من العمر 104 سنة، وأصغر حاج يبلغ 49 سنة.

وشدد محمد عيسى على التأكيد أن هيئته ستدخل نظام الرقابة الصحية بالنسبة للحجاج، بالإضافة إلى اخضاع كل امرأة حامل للفحص الطبي.