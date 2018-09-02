ضبط أسلحة وذخيرة بالجنوب

ضبطت مفارز للجيش الوطني ، أمس السبت، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و(07) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبعة (07) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية، حسب ما أفاد وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، انه "في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و(07) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبعة (07) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية/ن.ع.1".