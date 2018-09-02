أويحيى ممثلا لبوتفليقة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي

غادر الوزير الاول أحمد أويحيى، الأحد، الجزائر متوجها الى بكين أين سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الافريقي المقرر يومي 3 و 4 سبتمبر، وهذا حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وتستضيف بكين هذا الاثنين قمة صينية أفريقية ستركز إلى حد كبير على تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين، إذ تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للقارة السمراء.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي اسماعيل دبش إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي الثالث يميزه مبادرة الصين الجديدة المتعلقة بطريق الحرير مثلما عبر عنها الرئيس الصيني بوضوح في قمة بريكس في جنوب إفريقيا حينما أكد أن بلاده تربطعها علاقات شراكة استثمار مع إفرقيا وليس علاقات اتجاري وفقط .