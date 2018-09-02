الأطباء المقيمون يحتجون

نظم ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان

وإصلاح المستشفيات للمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع بين الطرفين خلال شهر أبريل المنصرم

وأوضحت مريم حاجب،عضو مكتب التنسيقية، أن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بمقابلة المفتش العام بالوزارة،بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباء المقيمين واستئناف الحوار مع الوزارة الوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشيرة الى ضرورة "معالجة بعض المشاكل كتلك المتعلقة بالضغوطات التي يتعرض لها بعض الأطباء المقيمين بعد استئنافهم العمل وكذا رسوب عدد كبير منهم في امتحان شهادة التخصص"، داعية إلى تنظيم دورة استدراكية بهذا الخصوص.

وكانت التنسيقية قد عبرت في آخر بيان لها عن "استيائها للطريقة التي تمت بها اجراء امتحانات شهادة التخصص الطبي، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى "التفكير في هذه المسألة بعيدا عن كل الحسابات".